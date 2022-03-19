"Назбиралося багато жовтого". космонавти РФ прибули на МКС у символічних жовто-блакитних комбінезонах

Російські космонавти Артем'єв, Матвєєв і Корсаков зустрілися на орбіті з американцями та німцем у жовто-блакитних комбінезонах — кольорах українського прапора.

Космонавти російської космічної корпорації "Роскосмос" Олег Артем'єв, Денис Матвєєв і Сергій Корсаков успішно запустили космічний корабель "Союз МС-21" з Казахстану в п'ятницю о 20:55.

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Через три години після старту, вони приєдналися до станції з двома іншими російськими космонавтами, чотирма американськими й одним німецьким.

Відео з Артем'євим було знято, коли космічний корабель мав намір приєднатися до Міжнародної космічної станції.

"Три російські космонавти стартували на Міжнародну космічну станцію (МКС) вранці в п'ятницю в жовто-блакитних льотних костюмах, схожих на кольори прапора України. Вони не сказали нічого, що свідчило б про те, що їхній одяг був політичним висловлюванням", — йдеться у повідомленні New York Times у Twitter.

Проте на кадрах чітко видно, що під час зближення корабля з МКС — на російських космонавтах жовті комбінезони з блакитними вставками — кольори державного прапора України. Символічно це виражало їхню підтримку українського народу. Вільну чи невільну.

Коментуючи вибір кольорів комбінезонів, Олег Артем'єв зауважив ухильно: "Насправді в нас накопичилося багато жовтого матеріалу, тому нам довелося його використати".

Але тоді треба було додати: "Злегка підзавалялося і трохи блакитного, тому довелося його використовувати теж".

Так чи інакше, це поєднання справило однозначне враження — весь світ сьогодні з Україною та жовто-блакитною комбінацією кольорів тисяч людей по всій планеті висловлюють підтримку нашій країні.

Тому не звернути увагу на цей космічний "колірний" факт було неможливо.

Нагадуємо, що в NASA відповіли на багато питань щодо роботи МКС у світлі російського вторгнення в Україну і санкцій, які послідували за цим. У космічному агентстві докладно розповіли про те, як функціонує МКС та про те, яку роль грає в цьому Росія.