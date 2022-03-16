США, Росія, МКС. У NASA відповіли на питання щодо роботи станції

У космічному агентстві докладно розповіли про те, як функціонує МКС і про те, яку роль відіграє у цьому Росія.

На офіційному сайті NASA з'явилося повідомлення, в якому відповіли на найпопулярніші питання, які ставлять представникам космічного агентства.

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Можливо, це повідомлення з'явилося на сайті NASA у світлі нових заяв глави Роскосмосу Дмитра Рогозіна, який вкотре пригрозив падінням МКС через санкції проти Росії за вторгнення в Україну.

Нагадуємо, що МКС розпочала свою роботу в 1998 році. Учасниками цього міжнародного космічного проєкту є США, Росія, Канада, Японія та країни-учасниці Європейського космічного агентства.

Хто керує МКС?

П'ять космічних агентств США, Росії, Японії, Канади та Європи спільно займаються експлуатацією станції. Кожна сторона відповідає за обладнання, яке вона поставила на орбітальну станцію. МКС спроєктована так, що всі партнери залежать одне від одного. Нині жоден партнер неспроможний функціонувати без іншого.

Тому зараз американський і російський сегменти станції не можуть працювати окремо та незалежно одне від одного. Якщо спробувати від'єднати американський чи російський сегмент, то це загрожує станції втратою її безпеки. Ці сегменти дуже взаємопов'язані. Це може призвести до серйозних проблем у забезпеченні становища та висоти МКС.

Що, наприклад, контролює Роскосмос, а що NASA?

Російський вантажний корабель "Прогрес" допомагає підтримувати станції правильну орієнтацію та запобігає її можливому сходженню з орбіти. Паливо для двигунів корабля також постачає Росія.

Американські гіроскопи також забезпечують щоденне керування орієнтацією станції. Але російські двигуни використовуються для керування орієнтацією під час стикування космічних кораблів.

Американські сонячні батареї забезпечують енергією і російський сегмент. NASA також забезпечує зв'язок всередині МКС та із Землею.

І США, і Росія контролюють системи життєзабезпечення на станції. Але своїми сегментами на МКС обидві країни керують окремо їхнього Х'юстона і Москви відповідно.

[ + – ] І США, і Росія контролюють системи життєзабезпечення на станції. Але своїми сегментами на МКС обидві країни керують окремо з Х'юстона та Москви відповідно Фото: FBI

Над якими регіонами Землі пролітає МКС?

Міжнародна космічна станція обертається із нахилом 51,6 градусів. Це означає, що коли вона обертається, то найбільш дальня точка на Землі, над якою пролітає МКС — це 51,6 градусів сірчаної або південної довготи. Щодо Північної півкулі, то МКС пролітає над більшістю країн Європи, а також над територією Росії та США.

Чи можуть астронавти летіти на МКС на одному космічному кораблі, а повертатися на іншому?

Зазвичай астронавти прилітають на МКС і повертаються Землю на космічних кораблях одного й того самого типу. Зокрема, це може бути Crew Dragon від SpaceX або російський "Союз". Змінити корабель, на якому астронавта доставили на станцію, на інший для повернення на Землю неможливо. Це з тим, що спорядження астронавтів чітко налаштоване під певний тип космічного корабля. Це означає, що якщо астронавта доставили на кораблі "Союз", то й повернутися з МКС на Землю, він повинен на цьому ж кораблі.

Можливо, тут йдеться про повернення на Землю астронавта NASA Марка Ванде Хая 30 березня саме на російському кораблі.

[ + – ] Конфігурація МКС Фото: wikipedia

На МКС обов'язкова присутність американських і російських астронавтів?

Щоб забезпечити безперервне функціонування всіх систем на орбітальній станції, там повинні знаходитися астронавти і NASA, і Роскосмосу. Це пов'язано з тим, що астронавти з різних країн не вміють керувати не своїми сегментами станції. Те саме стосується і вирішення непередбачених ситуацій.

Чи можна замінити чи модернізувати нинішні апарати для керування орієнтацією МКС?

Наразі лише один американський вантажний корабель Cygnus від компанії Northrop Grumman проводить випробування з можливої підтримки МКС на орбіті. Але зараз цей корабель неспроможний повністю замінити функції російського сегменту та російських кораблів.

МКС потрібні постійно робочі апарати, які контролюватимуть її висоту та положення. Щоб внести зміну до поточної системи управління цим процесом на станції необхідно розробити нові космічні апарати, що потребує тривалого часу та значного фінансування, йдеться у повідомленні NASA.

Як довго ще існуватиме МКС на орбіті?

Попередній аналіз показав, що МКС зможе працювати до 2028 року з можливістю продовження цього терміну до 2030 року.

Як NASA та Роскосмос планують вивести МКС з орбіти наприкінці терміну її експлуатації?

Згідно з планом, МКС буде виведено з орбіти і впаде в океан Землі. Для виконання маневрів сходження з орбіти використовуватимуть навіть російські кораблі "Прогрес". У повідомленні йдеться, що NASA вивчає можливість модифікації американських комерційних космічних кораблів для допомоги у виведенні МКС з орбіти.