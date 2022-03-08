Японія заборонила експортувати до Росії "нафтове" обладнання та нагадала про Курили

Уряд Японії заморозив активи російських та білоруських чиновників та олігархів. А заодно нагадав, що вважає південну частину Курильських островів "споконвічно японськими".

Влада Японії заборонила експортувати нафтопереробне обладнання на територію РФ як нові антиросійські санкції за масштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.

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Японія також заморозила активи десятків російських та білоруських офіційних чиновників та олігархів. У новому списку санкцій 32 особи, зокрема представники адміністрації Володимира Путіна, голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров та керівники держкомпаній, таких як Volga Group, Transneft, ПВК "Вагнер", "Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів". У вівторок, 8 березня, про це повідомив Міністр фінансів Японії.

Серед інших, до японського списку санкцій потрапили:

прессекретар Кремля Дмитро Пєсков

заступники голови президентської адміністрації Дмитро Козак та Сергій Кирієнко

глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров,

бізнесмени Алішер Усманов, Геннадій Тимченко та брати Ротенберги.

До того ж у списку значаться імена 12 чиновників та бізнесменів з Білорусі, а також 12 організацій з цієї країни та РФ.

Тепер для платежів та транзакцій згаданих осіб та компаній знадобиться спеціальний урядовий дозвіл.

Під забороною постачання до Міністерства оборони Білорусі, збройних сил, поліції, а також до мінської компанії JSC Integral.

Представники японського МЗС також заявили, що країна не змінює позицію щодо південної частини Курильських островів і вважає їх "споконвічно японськими". В Японії їх називають Північними територіями.

Список "недружніх Росії країн"

Раніше Кремль склав список із 43 "недружніх країн", до якого, крім України та США, увійшли всі держави ЄС та низка інших:

Україна;

28 країн ЄС

США

Великобританія

Японія

Австралія

Албанія

Андорра

Ісландія

Канада

Ліхтенштейн

Мікронезія

Монако

Нова Зеландія

Норвегія

Республіка Корея

Сан-Маріно

Північна Македонія

Сінгапур

Тайвань

Чорногорія

Швейцарія

Компанії та фізособи — резиденти країн, які оголосили антиросійські санкції, не зможуть переказувати гроші з РФ за кордон.

Західні компанії йдуть із російського ринку масово. Багато брендів десятиліттями намагалися відкрити свої представництва в Росії. У 1974 році Pepsi стала першим західним продуктом, який виробили та продали за залізною завісою. Проте зараз компанії, побоюючись репутаційної та іншої шкоди, розривають відносини з РФ, попри значні фінансові ризики.

Нагадаємо, що влада ЄС збирається відключити російські банки від SWIFT у ще більшій кількості. Санкції запроваджують для того, щоб послабити економіку Росії та зміцнити позиції України на переговорах.

Раніше Фокус повідомляв, що російські гаджети залишилися без "мозків" — оскільки виробники чипів опинилися під санкціями. Російські виробники чипів побоюються, що через обмеження вони залишаться без запчастин.