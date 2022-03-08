Японія заборонила експортувати до Росії "нафтове" обладнання та нагадала про Курили
Уряд Японії заморозив активи російських та білоруських чиновників та олігархів. А заодно нагадав, що вважає південну частину Курильських островів "споконвічно японськими".
Влада Японії заборонила експортувати нафтопереробне обладнання на територію РФ як нові антиросійські санкції за масштабне вторгнення в Україну. Про це повідомляє Reuters.
Японія також заморозила активи десятків російських та білоруських офіційних чиновників та олігархів. У новому списку санкцій 32 особи, зокрема представники адміністрації Володимира Путіна, голова Чеченської республіки Рамзан Кадиров та керівники держкомпаній, таких як Volga Group, Transneft, ПВК "Вагнер", "Агентство інтернет-досліджень", відоме як "фабрика тролів". У вівторок, 8 березня, про це повідомив Міністр фінансів Японії.
Серед інших, до японського списку санкцій потрапили:
- прессекретар Кремля Дмитро Пєсков
- заступники голови президентської адміністрації Дмитро Козак та Сергій Кирієнко
- глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров,
- бізнесмени Алішер Усманов, Геннадій Тимченко та брати Ротенберги.
До того ж у списку значаться імена 12 чиновників та бізнесменів з Білорусі, а також 12 організацій з цієї країни та РФ.
Тепер для платежів та транзакцій згаданих осіб та компаній знадобиться спеціальний урядовий дозвіл.
Під забороною постачання до Міністерства оборони Білорусі, збройних сил, поліції, а також до мінської компанії JSC Integral.
Представники японського МЗС також заявили, що країна не змінює позицію щодо південної частини Курильських островів і вважає їх "споконвічно японськими". В Японії їх називають Північними територіями.
Список "недружніх Росії країн"
Раніше Кремль склав список із 43 "недружніх країн", до якого, крім України та США, увійшли всі держави ЄС та низка інших:
- Україна;
- 28 країн ЄС
- США
- Великобританія
- Японія
- Австралія
- Албанія
- Андорра
- Ісландія
- Канада
- Ліхтенштейн
- Мікронезія
- Монако
- Нова Зеландія
- Норвегія
- Республіка Корея
- Сан-Маріно
- Північна Македонія
- Сінгапур
- Тайвань
- Чорногорія
- Швейцарія
Компанії та фізособи — резиденти країн, які оголосили антиросійські санкції, не зможуть переказувати гроші з РФ за кордон.
Західні компанії йдуть із російського ринку масово. Багато брендів десятиліттями намагалися відкрити свої представництва в Росії. У 1974 році Pepsi стала першим західним продуктом, який виробили та продали за залізною завісою. Проте зараз компанії, побоюючись репутаційної та іншої шкоди, розривають відносини з РФ, попри значні фінансові ризики.
Нагадаємо, що влада ЄС збирається відключити російські банки від SWIFT у ще більшій кількості. Санкції запроваджують для того, щоб послабити економіку Росії та зміцнити позиції України на переговорах.
Раніше Фокус повідомляв, що російські гаджети залишилися без "мозків" — оскільки виробники чипів опинилися під санкціями. Російські виробники чипів побоюються, що через обмеження вони залишаться без запчастин.