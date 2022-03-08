Япония запретила экспорт в Россию "нефтяного" оборудования и напомнила о Курилах
Правительство Японии заморозило активы российских и белорусских чиновников и олигархов. А заодно напомнило, что считает южную часть Курильских островов "исконно японскими".
Власти Японии ввели запрет на экспорт нефтеперерабатывающего оборудования на территорию РФ в качестве новых антироссийских санкций за масштабное вторжение в Украину. Об этом сообщает Reuters.
Япония также заморозила активы десятков российских и белорусских официальных чиновников и олигархов. В новом санкционном списке 32 человека, в т.ч. представители администрации Владимира Путина, глава Чеченской республики Рамзан Кадыров и руководители госкомпаний, таких как Volga Group, Transneft, ЧВК "Вагнер", "Агентство интернет-исследований", известное как "фабрика троллей". Во вторник, 8 марта, об этом сообщил министр финансов Японии.
Среди прочих, в японский санкционный список попали:
- пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков
- заместители главы президентской администрации Дмитрий Козак и Сергей Кириенко
- глава Чеченской республики Рамзан Кадыров,
- бизнесмены Алишер Усманов, Геннадий Тимченко и братья Ротенберги.
Ко всему прочему, в списке значатся имена 12 чиновников и бизнесменов из Беларуси, а также 12 организаций из этой страны и РФ.
Теперь для платежей и транзакций упомянутых лиц и компаний понадобится специальное правительственное разрешение.
Под запретом поставки Министерству обороны Беларуси, вооруженным силам, полиции, а также минской компании JSC Integral.
Представители японского МИДа также заявили, что страна не меняет позицию по южной части Курильских островов и считает их "исконно японскими". В Японии их называют Северными территориями.
Список "недружественных России стран"
Ранее Кремль составил список из 43 "недружественных стран", в который, помимо Украины и США, вошли все государства ЕС и ряд других:
- Украина;
- 28 стран ЕС
- США
- Британия
- Япония
- Австралия
- Албания
- Андорра
- Исландия
- Канада
- Лихтенштейн
- Микронезия
- Монако
- Новая Зеландия
- Норвегия
- Республика Корея
- Сан-Марино
- Северная Македония
- Сингапур
- Тайвань
- Черногория
- Швейцария
Компании и физлица — резиденты стран, которые объявили антироссийские санкции, не смогут переводить деньги из РФ за рубеж.
Западные компании уходят с российского рынка массово. Многие бренды десятилетиями пытались открыть свои представительства в России. В 1974 году Pepsi стала первым западным продуктом, который произвели и продали за железным занавесом. Однако сейчас компании, опасаясь репутационного и прочего ущерба, разрывают отношения с РФ, несмотря на значительные финансовые риски.
Напомним, что власти ЕС собираются отключить российские банки от SWIFT в еще большем количестве. Санкции вводятся с тем, чтобы ослабить экономику России и укрепить позиции Украины на переговорах.
Ранее Фокус сообщал, что российские гаджеты остались без "мозгов" — так как производители чипов оказались под санкциями. Российские производители чипов опасаются, что из-за наложенных ограничений они останутся без комплектующих.