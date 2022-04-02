"Або ішак здохне або МКС помре": глава Роскосмосу відреагував на відповідь NASA та ЄКА щодо санкцій

Країни-партнери Росії з МКС надіслали свою відповідь на вимогу глави Роскосмосу зняти санкції. Дмитро Рогозін вважає такий стан справ неприйнятним.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Ще 14 березня 2022 року голова Роскосмосу Дмитро Рогозін надіслав листи до NASA, Європейського космічного агентства (ЄКА) та Канадського космічного агентства (ККА). У зверненні до керівників цих агентств Рогозін запропонував розглянути питання зняття, як назвав їх чиновник "незаконних" санкцій, які були накладені на підприємства аерокосмічної галузі РФ через вторгнення Росії до нашої країни. У листах Рогозін зазначив, що чекає на відповідь до кінця березня. Після цього, за його словами, РФ зможе оприлюднити свою позицію щодо можливого припинення співпраці із західними країнами на орбітальній станції.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Фото: Скриншот

Рогозін та його загрози Заходу

Фокус вже писав про те, що Рогозін вже погрожував країнам-партнерам з МКС, що без участі РФ у роботі станції вона не зможе нормально функціонувати і навіть зійде з орбіти. Причому, за словами російського чиновника, якщо це станеться, то боятися потрібно більше якраз західним країнам, бо МКС може впасти на їх територію.

А ще на початку березня цього року Роскосмос заявив, що більше не братиме участі у спільних дослідженнях на МКС. Головна причина – запроваджені проти РФ санкції через вторгнення в Україну.

Пояснювальна від NASA

Після того, як Рогозін відправив свої листи на Захід, у NASA розмістили на своєму сайті роз'яснювальне повідомлення, в якому описали, хто за що відповідає на МКС. У ньому американці зізналися, що російський внесок у роботу МКС справді суттєвий і без участі Росії станція не зможе працювати нормально. Хоча у NASA зізналися, що ведуть деякі роботи з реагування на можливі непередбачені ситуації, які може спровокувати РФ.

США та РФ — друзі на МКС?

На тлі війни в Україні та запроваджених санкцій західними країнами проти РФ робота спільного американсько-російського екіпажу на МКС триває.

По-перше, наприкінці березня на Землю приземлилася капсула з російського космічного корабля "Союз", який доставив на планету екіпаж із двох російських астронавтів та американця Марка Ванде Хая.

По-друге, зараз на МКС розпочала свою роботу 67 експедиція, до складу якої входить троє американців, один німець і троє російських астронавтів. І керівник пілотованої програми NASA Кеті Людерс заявила, що співпраця з РФ на станції продовжується і немає жодних ознак того, що вона припиниться.

Що ж відповіли керівники космічних агенцій країн Заходу на лист Рогозіна?

Враховуючи те, що глава Роскомоса дав NASA, ЕКА та ККА термін до кінця березня, щоб отримати відповідь на свої листи, глави західних космічних агенцій виконали його прохання. Листи-відповіді Роскосмос розмістив у своєму Telegram-каналі.

Адміністратор NASA Білл Нельсон у своєму листі Рогозіну повідомив, що США підтримують подальшу співпрацю з Росією на МКС. У листі сказано, що нові та існуючі заходи експортного контролю США, як і раніше, дозволяють продовжувати взаємодію між країнами, щоб забезпечити безпечну експлуатацію МКС. Адже це головний пріоритет США.

Фото: Скриншот

Глава Європейського космічного агентства Йозеф Ашбахер був лаконічніший у своїй відповіді Рогозіну.

"Питання про зняття санкцій із підприємств аерокосмічної галузі РФ я передам на розгляд держав-членів ЄКА", — написав Ашбахер.

Фото: Скриншот

Глава Канадського космічного агентства Ліза Кемпбелл, як і в листі від NASA, також запевнила Рогозіна, що Канада продовжує підтримувати програму МКС та хоче сприяти подальшому продовженню співпраці на станції.

Фото: Скриншот

Як відреагував Дмитро Рогозін на листи NASA, ЄКА та ККА?

В офіційному Telegram-каналі Роскомоса оприлюднили реакцію Рогозіна на відповідь західних партнерів МКС.

"Я отримав відповідь на моє звернення з приводу зняття санкцій. Американці та канадці писали свої листи практично під копірку. А керівник ЄКА пропонує чекати, поки всі країни ЄС прочитають мого листа. На той час або ішак здохне, або МКС своєю смертю помре", — цитує Рогозіна Telegram-канал Роскомоса.

Фото: Скриншот

За словами Рогозіна, йому зрозуміла позиція західних країн щодо РФ – санкції не зніматимуть. Але ці санкції не працюватимуть, якщо це зачіпає експлуатацію МКС.

"Вважаю такий стан справ неприйнятним. Мета санкцій — вбити економіку Росії, вкинути наш народ у відчай і голод, поставити нашу країну навколішки. Зробити це їм не вдасться. Нормальні відносини із західними партнерами в рамках програми МКС можливі лише тоді, коли будуть зняті всі санкції", — цитує Рогозіна Telegram-канал Роскомоса.

Також Дмитро Рогозін заявив, що вже найближчим часом Роскомос надасть керівництву Росії свої пропозиції щодо термінів завершення співпраці в рамках МКС.

Нагадуємо, що Європейське космічне агентство через вторгнення РФ до нашої країни вже відмінило співпрацю з Роскосмосом у рамках програми "ЕкзоМарс".

Також варто нагадати, що після того, як Міноборони Японії вирішила змінити написання японською мовою назву нашої столиці на Київ, замість Київ, Дмитро Рогозін ввів свої "санкції" проти Країни Вранішнього Сонця.