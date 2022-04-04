Місія ЕкзоМарс без Росії: марсохід за 1,1 млрд доларів може нікуди не полетіти

Місія "ЕкзоМарс" перебуває під загрозою зриву через те, що Британія відмовилася від співпраці з РФ.

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Британський марсохід Rosalind Franklin, на розробку якого Великобританія витратила 1,1 млрд доларів і 15 років роботи, може ніколи не досягти Червоної планети. Справа в тому, що спільна з Росією місія "ЕкзоМарс" враховувала доставлення на Червону планету необхідного обладнання на російській ракеті "Протон", повідомляє The Guardian.

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Місія "ЕкзоМарс" із дослідження Червоної планети до вторгнення Росії в Україну мала стартувати у вересні 2022 року. Але через введені санкції проти РФ і сам факт вторгнення в нашу країну Великобританія вирішила відмовитися від співпраці з Роскосмосом у реалізації цього космічного проєкту.

Марсохід Rosalind Franklin

Великобританія для місії створила марсохід Rosalind Franklin, названий на честь вченої, яка займалася дослідженням ДНК Розалінд Франклін. Його головна особливість полягає в тому, що на відміну від інших марсоходів апарат здатний набагато глибше проникнути в марсіанську поверхню, щоб дістати зразки гірської породи в якій можуть бути сліди стародавнього життя.

"Марсохід Rosalind Franklin може дістати зразки породи з двометрової глибини, у той час, як інші марсоходи можуть копнути не глибше ніж на 6 см вниз. Там будь-які ознаки потенційного життя краще б збереглися і не піддавали б згубному впливу космічних променів", — говорить Ендрю Коутс з Університетського коледжу Лондона.

Росія ж надавала для місії космічну ракету "Протон", яка доставила б необхідне обладнання на Червону планету і посадковий апарат "Козачок". Тепер же британська сторона має побоювання, що марсохід Rosalind Franklin ніколи не полетить на Марс.

Фокус уже писав про те, що Європейське космічне агентство перервало співпрацю з РФ у межах місії "ЕкзоМарс" через вторгнення в Україну.

У Великобританії бачать два можливі варіанти розвитку подій для марсоходу Rosalind Franklin:

або апарат зможе відправитися на Марс через 2 роки, коли відкриється наступне вікно для польоту на Червону планету;

або марсохід взагалі нікуди не полетить.

За словами вчених, якщо космічний апарат не вирушить на Марс найближчим часом, його просто законсервують.

[ + – ] Прототип марсоходу Rosalind Franklin Фото: Apophis

Чи можна врятувати місію ЕкзоМарс?

"Неможливо навіть думати про те, щоб працювати з Росією зараз і таке ставлення до цієї країни триватиме ще довго. Це означає, що місія "ЕкзоМарс" зможе стартувати десь наприкінці 2020-х років. Але на цей час усі технології марсоходу застаріють", — говорить Джон Зарнецкі з Відкритого університету, Великобританія.

Місію можна було врятувати, якби Європейська космічна агенція знайшла іншу ракету для запуску на Марс. Але проблема в тому, що російський посадковий апарат "Козачок" був розроблений саме для максимально безпечної посадки марсоходу Rosalind Franklin.

За словами Коутса, на російському посадковому апараті є все необхідне обладнання для м'якої посадки марсоходу. А створити новий посадковий апарат буде дуже непростим завданням.

"Нам дуже сумно усвідомлювати, що ми, можливо, не зможемо взяти участь у пошуках життя на Марсі. Але в той же час ми відчуваємо себе винними через те, що нам сумно, адже це така незначна подія порівняно з тим, як страждають люди в Україні", — каже Ейн О'Браєн з Університету Глазго.

Але деякі вчені у Великій Британії зберігають стриманий оптимізм із приводу можливого продовження співпраці з РФ у космічних проєктах. У той же час, інші дуже в цьому сумніваються.

"Якщо місію "ЕкзоМарс" відкладуть до кінця цього десятиліття, поки ми шукатимемо заміну російській ракеті та створюватимемо посадковий апарат, уся ця місія буде вже застарілою. Тому ширяться чутки, що марсохід Rosalind Franklin можливо ніколи не потрапить на Червону планету", — каже Роберт Мессі з Королівського астрономічного товариства.

За словами О'Браєн, можливо британцям доведеться зосередити свою увагу на інших космічних проєктах на Марсі.

[ + – ] Космічна ракета "Протон". На російських ракетах європейці часто запускали у космос свої апарати Фото: wikipedia

Постраждають й інші космічні проєкти

Відмова від співпраці з Росією боляче вдарить і по інших космічних місій Європейського космічного агентства. Європейці часто використовували дешеві, але потужні російські космічні ракети, щоб запускати в космос свої апарати. Тому під загрозою зриву знаходяться запуски навігаційних супутників Galileo, космічного апарату на дослідження атмосфери Землі EarthCare та інфрачервоного космічного телескопа Euclid.

Також у Великій Британії переживають через можливий вихід Росії зі співпраці на МКС. Адже російські кораблі підтримують станцію на орбіті.

Нагадуємо, що глава Роскосмосу Дмитро Рогозін ще 14 березня надіслав главам західних космічних агентств, зокрема й Європейському космічному агентству листи з вимогою скасувати санкції проти Росії. Інакше, за словами Рогозіна, російська сторона може піти з МКС.

Фокус уже писав про те, що відповіли на цей лист західні партнери РФ з МКС і як на це відреагував Рогозін. Спойлер: дуже негативно і Росія все ж таки може піти з МКС.