NASA держит в секрете первую цель космического телескопа Уэбба: но кое-что известно

В космическом агентстве назвали несколько главных целей для изучение телескопом в первую очередь, но что же он увидит в самом начале пока остается загадкой.

В NASA раскрыли некоторые подробности того, чем космический телескоп имени Джеймса Уэбба будет заниматься в первый год своей работы. Но самую первую и главную цель пока держат в тайне, сообщает Space.

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"Мы уже выбрали объект, который телескоп Уэбба увидит всеми своими четырьмя приборами, но пока пусть это остается тайной", — говорит Джейн Ригби из команды Уэбба.

1000 целей для изучения

По словам Ригби, NASA уже получили более тысячи предложений от астрономов со всего мира, что должен изучать космический телескоп Уэбба в первый год своей работы и выбрали из них самые лучшие предложения.

"Первый объект для изучения Уэббом достаточно особенный, чтобы мы пока держали в тайне информацию о нем. Все увидят эти первые высококачественные изображения первой цели, когда телескоп полностью настроит все свои приборы и приступит к полноценной работе примерно в июле этого года", — говорит Ригби.

[ + – ] Галактика- спутник Млечного Пути - Большое Магелланово Облако Фото: NASA

Согласно планам NASA, космический телескоп Уэбба будет готов к полноценной научной работе уже в конце июня, а первые изображения сможет получить в июле 2022 года. Что касается некоторых известных целей телескопа на первый год работы, то это будут две галактики, которые вращаются вокруг Млечного Пути и остатки взорвавшейся гигантской звезды. Астрономы также предложили NASA искать свет первых звезд и галактик, которые появились вскоре после Большого взрыва.

Одна из целей телескопа — две галактики

"Одной из задач телескопа будет изучение галактик, которые похожи на Млечный Путь и их эволюции в течение 13,7 млрд лет", — говорит Ригби.

По словам Ригби, телескоп Уэбба точно будет изучать Большое и Малое Магеллановы Облака, две небольшие галактики, которые вращаются вокруг Млечного Пути.

"Одной из целей является область звездообразования, эмиссионная туманность NGC 346 в Малом Магеллановом Облаке, которая находится на расстоянии 200 тысяч световых лет от нас", — говорят в NASA.

[ + – ] Одной из целей является область звездообразования, эмиссионная туманность NGC 346 в Малом Магеллановом Облаке Фото: NASA

Ученые считают, что телескоп Уэбба поможет узнать больше о химическом составе галактик-спутников нашего Млечного Пути. Известно, что Большое и Малое Магеллановы Облака содержат намного меньше металлов, чем наша галактика, а это значит, что они имеют разную химическую эволюцию.

Еще одна цель телескопа — необычная туманность

Также ученые планируют изучить остатки взорвавшейся гигантской звезды, которые теперь являются туманностью NGC 6302, которую еще называю туманность Бабочка из-за своей необычной формы. Она находится на расстоянии примерно 3800 световых лет от нас.

[ + – ] Туманность NGC 6302 Фото: NASA

Несмотря на то, что главное зеркало телескопа Уэбба уже выровнено, настройку прошел только один из 4 главных приборов телескопа — камера ближнего инфракрасного диапазона (NIRCam). Теперь же идет настройка камеры среднего инфракрасного диапазона (MIRI) и других важнейших приборов обсерватории.

"Только после того, как мы проверим работоспособность всех четырех главных приборов телескопа, он сможет сделать изображения высочайшего качества первой выбранной цели. Что это будет, вы узнаете в июле", — говорит Ригби.

Фокус уже писал о том, что космический телескоп Джеймса Уэбба изучит одну из тайн Туманности Ориона.

Напоминаем, что вовремя предварительной настройки приборов космический телескоп Уэбба уже делал снимки звезды 2MASS J17554042+6551277 и звезды HD 84406.