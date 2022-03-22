Космический телескоп Уэбба начал настройку своих жизненно важных приборов

Телескоп уже проверил работу камеры ближнего инфракрасного диапазона, а теперь настраивает прибор для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения.

Команда телескопа Уэбба на Земле проводит дальнейшую настройку важных для работы обсерватории приборов. Проверка камеры ближнего инфракрасного диапазона (Near-Infrared Camera) завершена. Теперь нужно продолжить настройку датчика точного наведения (FGS) и трех других научных приборов. Этот процесс займет примерно 6 недель, сообщает SciTechDaily.

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"На телескопах на Земле, чтобы переключится между разными камерами иногда один прибор снимают с телескопа в дневное время и устанавливают новый. Если такой прибор уже установлен, то есть специальные механизмы перемещения оптики в нужное поле зрения", — говорит Джонатан Гарднер, представитель команды телескопа имени Джеймса Уэбба.

На космическом телескопе Уэбба все камеры смотрят в космос одновременно. Чтобы перенаправить цель наблюдения с одной камеры на другую, нужно перенаправить сам телескоп, чтобы цель попала в поле зрения другого прибора.

По словам Стефани Милам, участницы команды Уэбба, после шестинедельной настройки телескоп получит хорошую фокусировку и четкость изображения на всех приборах.

[ + – ] Проверяя работу камеры ближнего инфракрасного диапазона, телескоп Уэбба прислал на Землю изображение почти выровненного главного зеркала Фото: NASA

Ученым удалось уже настроить датчики камеры ближнего инфракрасного диапазона. Также с помощью датчика точного наведения телескопу удалось сфокусироваться на звезде 2MASS J17554042+6551277 и получить четкое изображение объекта. Это была новая цель телескопа, раньше он фокусировался на звезде HD 84406.

Во время шестинедельной настройки приборов телескоп Уэбба также проверит работу прибора для работы в среднем диапазоне инфракрасного излучения (Mid-Infrared Instrument, MIRI). Для того, чтобы начать этот процесс нужно, чтобы этот прибор охладился до необходимой температуры для нормальной работы, — примерно -266 градусов Цельсия.

"Нам часто задают вопрос: если все камеры смотрят в космос одновременно, можно ли их также использовать одновременно? Скажу сразу – да. Когда идет параллельное наблюдение и один прибор настроен на определенную цель, у нас есть возможность собирать данные и с других приборов", — говорит Гарднер.

По словам ученых, такие параллельные наблюдения дают намного больше данных о свойствах наблюдаемых галактик и звезд. Чем больше будет изображений, тем больше важной информации смогут получить ученые.

Напоминаем, что космический телескоп Gaia смог сфотографировать телескоп Уэбба, ведь в некоторой мере они являются соседями. Конечно это было не детализированное изображение, но все же.