Космічний телескоп Вебба розпочав налаштування своїх життєво важливих приладів

Телескоп уже перевірив роботу камери ближнього інфрачервоного діапазону, а тепер налаштовує пристрій для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання.

Команда телескопа Вебба на Землі проводить подальше настроювання важливих роботи обсерваторії приладів. Перевірка камери ближнього інфрачервоного діапазону (Near-Infrared Camera) завершена. Тепер потрібно продовжити налаштування датчика точного наведення (FGS) та трьох інших наукових приладів. Цей процес триватиме приблизно 6 тижнів, повідомляє SciTechDaily.

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"На телескопах на Землі, щоб переключитися між різними камерами, іноді один прилад знімають із телескопа в денний час і встановлюють новий. Якщо такий прилад уже встановлений, то є спеціальні механізми переміщення оптики в потрібне поле зору", — говорить Джонатан Гарднер, представник команди телескопа імені Джеймса Вебба.

На космічному телескопі Webba всі камери дивляться в космос одночасно. Щоб перенаправити ціль спостереження з однієї камери на іншу, потрібно перенаправити сам телескоп, щоб ціль потрапила в поле зору іншого приладу.

За словами Стефані Мілам, учасниці команди Вебба, після шеститижневого налаштування телескоп отримає хороше фокусування та чіткість зображення на всіх приладах.

[ + – ] Перевіряючи роботу камери ближнього інфрачервоного діапазону, телескоп Вебба надіслав на Землю зображення майже вирівняного головного дзеркала. Фото: ISS

Ученим вдалося налаштувати датчики камери ближнього інфрачервоного діапазону. Також за допомогою датчика точного наведення телескопу вдалося сфокусуватися на зірці 2MASS J17554042+6551277 і отримати чітке зображення об'єкта. Це була нова мета телескопа, раніше він сфокусувався на зірці HD 84406.

Під час шеститижневого налаштування приладів телескоп Вебба також перевірить роботу приладу для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання (MID-Infrared Instrument, MIRI). Для того, щоб почати цей процес потрібно, щоб цей прилад охолонув до необхідної температури для нормальної роботи, — приблизно -266 градусів за Цельсієм.

"Нас часто запитують: якщо всі камери дивляться в космос одночасно, чи можна їх також використовувати одночасно? Скажу відразу – так. Коли йде паралельне спостереження, і один прилад налаштований на певну мету, у нас є можливість збирати дані і з інших приладів", — каже Гарднер.

За словами вчених, такі паралельні спостереження дають набагато більше даних про властивості галактик і зірок, що спостерігаються. Чим більше зображень, тим більше важливої інформації зможуть отримати вчені.

Нагадуємо, що космічний телескоп Gaia зміг сфотографувати телескоп Вебба, адже вони є сусідами. Звичайно, це було не деталізоване зображення, але все ж таки.