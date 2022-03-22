Космічний телескоп Вебба розпочав налаштування своїх життєво важливих приладів
Телескоп уже перевірив роботу камери ближнього інфрачервоного діапазону, а тепер налаштовує пристрій для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання.
Команда телескопа Вебба на Землі проводить подальше настроювання важливих роботи обсерваторії приладів. Перевірка камери ближнього інфрачервоного діапазону (Near-Infrared Camera) завершена. Тепер потрібно продовжити налаштування датчика точного наведення (FGS) та трьох інших наукових приладів. Цей процес триватиме приблизно 6 тижнів, повідомляє SciTechDaily.
"На телескопах на Землі, щоб переключитися між різними камерами, іноді один прилад знімають із телескопа в денний час і встановлюють новий. Якщо такий прилад уже встановлений, то є спеціальні механізми переміщення оптики в потрібне поле зору", — говорить Джонатан Гарднер, представник команди телескопа імені Джеймса Вебба.
На космічному телескопі Webba всі камери дивляться в космос одночасно. Щоб перенаправити ціль спостереження з однієї камери на іншу, потрібно перенаправити сам телескоп, щоб ціль потрапила в поле зору іншого приладу.
За словами Стефані Мілам, учасниці команди Вебба, після шеститижневого налаштування телескоп отримає хороше фокусування та чіткість зображення на всіх приладах.
Ученим вдалося налаштувати датчики камери ближнього інфрачервоного діапазону. Також за допомогою датчика точного наведення телескопу вдалося сфокусуватися на зірці 2MASS J17554042+6551277 і отримати чітке зображення об'єкта. Це була нова мета телескопа, раніше він сфокусувався на зірці HD 84406.
Під час шеститижневого налаштування приладів телескоп Вебба також перевірить роботу приладу для роботи в середньому діапазоні інфрачервоного випромінювання (MID-Infrared Instrument, MIRI). Для того, щоб почати цей процес потрібно, щоб цей прилад охолонув до необхідної температури для нормальної роботи, — приблизно -266 градусів за Цельсієм.
"Нас часто запитують: якщо всі камери дивляться в космос одночасно, чи можна їх також використовувати одночасно? Скажу відразу – так. Коли йде паралельне спостереження, і один прилад налаштований на певну мету, у нас є можливість збирати дані і з інших приладів", — каже Гарднер.
За словами вчених, такі паралельні спостереження дають набагато більше даних про властивості галактик і зірок, що спостерігаються. Чим більше зображень, тим більше важливої інформації зможуть отримати вчені.
Нагадуємо, що космічний телескоп Gaia зміг сфотографувати телескоп Вебба, адже вони є сусідами. Звичайно, це було не деталізоване зображення, але все ж таки.