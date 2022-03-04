Джеймс Уэбб сфокусировался на звезде HD 84406 (фото)

Телескоп Джеймс Уэбб завершил третий этап выравнивания своих зеркал — важнейший процесс для получения самых современных снимков.

С момента прибытия Уэбба в точку Лагранжа 2, или L2 , члены команды NASA неистово работали над тем, чтобы подготовить телескоп к началу научной деятельности. В качестве ориентира для выравнивания 18 основных зеркал они используют звезду HD 84406, пишет Gizmodo.

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Телескоп полностью развернул свои зеркала в конце января, увидел первый свет 4 февраля и даже сделал что-то вроде селфи 11 февраля. Конечная цель состоит в том, чтобы зеркала соответствовали друг другу примерно с точностью до 50 нанометров.

Изменения в ориентации зеркал вносятся людьми здесь, на Земле, за миллион километров от телескопа. 18 февраля зеркала выровнялись достаточно, чтобы организовать 18 точек света, улавливаемых каждым из 18 основных зеркал.

[ + – ] Телескоп Джеймс Уэбб Фото: NASA

Следующим шагом было сфокусировать эти 18 изображений одной и той же звезды в одну точку — буквально, сложив изображения друг на друга. Ученым удалось и это сделать, завершив этап выравнивания стека изображений 25 февраля, на три дня раньше запланированного срока. HD 84406, как ее видит Уэбб, теперь представляет собой одиночную точку света. Однако зеркала все еще функционируют как отдельные инструменты, а не как один большой телескоп, какими они должны быть. Для этого необходима точная настройка выравнивания.

Дальше предстоит четвертый этап выравнивания зеркал. Этот процесс включает в себя объединение 20 различных зеркальных сегментов для совместного использования; команда может использовать эти результаты, чтобы определить, где различия в высоте сегментов уменьшают резкость изображения.

Ученые надеются, что телескоп расширит их знания о ранней Вселенной, галактик и экзопланет, а также некоторых объектов в нашей Солнечной системе. Также важно отметить, что телескоп не заменяет Хаббла, он будет наблюдать в инфракрасном и ближнеинфракрасном диапазонах, в то время как Хаббл работает в основном в ультрафиолетовом и видимом свете.