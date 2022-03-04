Джеймс Вебб сфокусувався на зірці HD 84406 (фото)

Телескоп Джеймс Вебб завершив третій етап вирівнювання своїх дзеркал — найважливіший процес отримання найсучасніших знімків.

З моменту прибуття Вебба в точку Лагранжа 2, або L2, члени команди NASA працювали над тим, щоб підготувати телескоп до початку наукової діяльності. Як орієнтир для вирівнювання 18 основних дзеркал вони використовують зірку HD 84406, пише Gizmodo.

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Телескоп повністю розгорнув свої дзеркала наприкінці січня, побачив перше світло 4 лютого і навіть зробив щось на кшталт селфі 11 лютого. Кінцева мета полягає в тому, щоб дзеркала відповідали один одному приблизно з точністю до 50 нанометрів.

Зміни до орієнтації дзеркал вносять людю тут, на Землі, за мільйон кілометрів від телескопа. 18 лютого дзеркала вирівнялися достатньо, щоб організувати 18 точок світла, які вловлює кожне з 18 основних дзеркал.

[ + – ] Телескоп Джеймс Вебб Фото: ISS

Наступним кроком було сфокусувати ці 18 зображень однієї зірки в одну точку — буквально, склавши зображення одне на одного. Вченим вдалося і це зробити, завершивши етап вирівнювання стека зображень 25 лютого, на три дні раніше запланованого терміну. HD 84406, як її бачить Вебб, тепер є одною точкою світла. Однак дзеркала все ще функціонують як окремі інструменти, а не як великий телескоп, якими вони повинні бути. Для цього необхідне точне налаштування вирівнювання.

Далі чекає четвертий етап вирівнювання дзеркал. Цей процес включає об'єднання 20 різних дзеркальних сегментів для спільного використання; команда може використовувати ці результати, щоб визначити, де різниця у висоті сегментів зменшує різкість зображення.

Вчені сподіваються, що телескоп розширить їхні знання про ранній Всесвіт, галактики та екзопланети, а також про деякі об'єкти в нашій Сонячній системі. Також важливо зазначити, що телескоп не замінює Габбла, він спостерігатиме в інфрачервоному та ближньому інфрачервоному діапазонах, коли Габбл працює здебільшого в ультрафіолетовому та видимому світлі.