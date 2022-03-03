Космический телескоп Джеймса Уэбба изучит одну из тайн Туманности Ориона

С помощью нового телескопа астрономы хотят узнать, как именно молодые массивные звезды формируют среду, в которой они находятся.

Туманность Ориона, которая находится примерно в 1350 световых годах, известна как область звездообразования. Здесь плотные облака пыли и газа все время сжимаются и превращаются в зародыш звезды, которые потом постепенно увеличиваются, пока внутри не начинает происходить ядерный синтез. Но слишком большое количество пыли закрывает области звездообразования от наблюдений оптическими телескопами. Но телескоп имени Джеймса Уэбба будет наблюдать за Вселенной в инфракрасном диапазоне, и он сможет увидеть все секреты звездообразования в Туманности Ориона, сообщает Space.

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По словам ученых, телескоп Уэбба направит свой взор на определенную область Туманности Ориона, чтобы выяснить, как массивные молодые звезды формируют среду, в которой они находятся. Возможно, это поможет даже понять, как сформировалась наша собственная Солнечная система. Космический телескоп изучит, как звездный ветер и излучение молодых звезд влияют на их среду обитания на начальной стадии формирования звезд.

[ + – ] Туманность Ориона на изображении, полученном космическим телескопом Хаббл Фото: NASA

Ученые называют исследуемую область Туманности Ориона, областью фотодиссоциации. Она показывает, как ультрафиолетовый свет молодых звезд создает нейтральную, теплую зону газа и пыли. Эта зона охватывает область между ионизированным газом, окружающим звезды, и облаками, в которых рождаются звезды.

"Ультрафиолетовое излучение сильно влияет на химический состав газа в этих регионах и выступает в качестве наиболее важного источника тепла", — говорит Элс Питерс из Университета Западного Онтарио.

Как именно формируются планеты в условиях такого излучения, до сих пор неизвестно, поэтому ученые надеются, что данные Уэбба помогут узнать, как это излучение влияет на массу и состав новорожденных планет.

По словам исследователей, область фотодиссоциации имеет как минимум четыре отдельных зоны:

Молекулярная зона, холодная и плотная область, где газ находится в форме молекул и где могут образовываться звезды;

Фронт диссоциации, где молекулы распадаются на атомы при повышении температуры;

Фронт ионизации, когда газ лишается электронов и становится ионизированным при резком повышении температуры;

Полностью ионизированный поток газа в область атомарного ионизированного водорода.

Ученые надеются, что телескоп Уэбба сможет изучить каждую из этих зон и узнать больше о физических условиях в этих регионах.

По словам ученых, которые будут анализировать данные космического телескопа Уэбба, новое исследование возможно даст ответ на вопрос, как сформировалась наша Солнечная система.

"Солнечная система сформировалась в регионе, который похож на Туманность Ориона, поэтому наблюдения за ней может помочь понять ранние этапы создания нашей звездной системы", — говорят ученые.

Туманность Ориона находится в созвездии Ориона. Она является частью более крупной структуры — Облака Ориона, в которое входит, например, Туманность Конская Голова.

[ + – ] Туманность Конская Голова Фото: wikipedia

Напоминаем, что ученые назвали первую планету, которую должен изучить телескоп Уэбба на наличие жизни. На планете Kepler-442b скорее всего, есть жидкая вода на поверхности, и она очень похожа на Землю.