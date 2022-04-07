Дощ із каменів. Телескоп Габбл показав справді погану погоду на інших планетах

Нове дослідження дає унікальне уявлення про те, що відбувається в атмосфері далеких світів.

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Дві планети, що їх досліджували вчені за допомогою космічного телескопа Габбл, є дуже гарячими світами. Вони знаходяться так близько до своїх зірок, що температура на них досягає рівня 1 650 градусів за Цельсієм. На одній планеті йде дощ із каменів, що випарувалися, а атмосферу іншої планети так нагріває ультрафіолетове випромінювання зірки, що її верхні шари стають дуже гарячими, повідомляє SciTechDaily.

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Астрономи змогли вивчити особливості погоди на двох планетах, що належать до типу "дуже гарячих юпітерів". Ці екзопланети розміром із наш Юпітер знаходяться дуже близько до своїх зірок, а тому в них найгарячіша атмосфера з усіх виявлених планет. Погода на двох представниках дуже гарячих Юпітерів є дуже незвичайною, але це дає можливість покращити знання астрономів про те, як передбачати погоду на виявлених планетах.

"Досі ми ще багато чого не знаємо про те, яка погода панує на різних екзопланетах. Її дуже складно спрогнозувати, адже навіть маючи знання про хімію і фізику, ми не знаємо як ці процеси будуть проявлятися в далеких світах", — говорить Девід Сінг з Університет Джона Гопкінса в Балтіморі, штат Меріленд.

[ + – ] Астрономи змогли вивчити особливості погоди на двох планетах, які належать до типу "дуже гарячих юпітерів". Ці екзопланети розміром із Юпітер знаходяться дуже близько до своїх зірок, а тому в них найгарячіша атмосфера з усіх виявлених планет Фото: экзопланета

Планета WASP-178b

Нові дані телескопа Габбл дозволили вченим зазирнути в атмосферу екзопланети WASP-178b, яка знаходиться на відстані 1 300 світлових років від нас. Ця планета постійно повернена однією стороною до своєї зірки. У цій частині планети атмосфера насичена газоподібним монооксидом кремнію. Коли він переміщається на більш холодну, нічну сторону планети з допомогою ураганних вітрів зі швидкістю понад 3200 км/год, то монооксид кремнію охолоджується і перетворюється на камінь. Ця гірська порода випадає як дощ із місцевих хмар. Але через високу температуру цей камінь випаровується.

Планета KELT-20b

Інші дані спостережень Габбла надали інформацію про планету KELT-20b, яка знаходиться ближче, на відстані 400 світлових років від нас. На цій планеті ультрафіолетове випромінювання зірки створює тепловий шар в атмосфері, який дуже схожий на подібний до земної стратосфери.

"Досі ми не знали, як зірка-господар безпосередньо впливає на атмосферу планети. Але тепер у нас є перші дані спостережень", — говорить Гуанвей Фу з Мерілендського університету в Коледж-Парку.

Для порівняння, на Землі озон в атмосфері поглинає ультрафіолетове випромінювання та підвищує температуру в стратосфері на висоті від 11 до 50 км.

"Атмосфера планети KELT-20b дуже відрізняється від атмосфер інших відомих "гарячих Юпітерів". Це доводить, що планети знаходяться під впливом саме своєї зірки", — говорить Фу.

Хоча подібні планети і непридатні для життя, вивчення їхніх атмосферних умов допоможуть вченим докладніше і точніше вивчати атмосфери планет, схожих на Землю.

Нагадуємо, що вченим вдалося знайти в архівних даних телескопа "Кеплер" найдальшу екзопланету. І вона дуже схожа на наш Юпітер.