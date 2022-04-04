Підозріла схожість. Найдальша екзопланета виявилася двійником Юпітера

Найдальша планета з виявлених телескопом Кеплер перебуває на відстані 17 тисяч світлових років від нас.

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За словами вчених, екзопланета з назвою K2-2016-BLG-0005Lb є майже точною копією Юпітера – у неї така сама маса, і вона розташована приблизно на такій відстані від своєї зірки, що й газовий гігант від Сонця, повідомляє ScienceAlert.

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Космічний телескоп "Кеплер" шукав екзопланети з 2009 до 2018 року. На основі отриманих даних астрономи підтвердили статус планети для 3 тисяч об'єктів, і ще така ж кількість очікує на підтвердження. Але до цього часу вчені розбирають отримані дані. Під час обробки інформації за 2016 рік учені виявили 27 об'єктів, які телескоп виявив за допомогою мікролінзування. Це метод виявлення планет на основі гравітаційного впливу на електромагнітне випромінювання зірки. Це схоже на те, як лінза змінює напрямок променя світла. Серед цих об'єктів учені підтвердили, що K2-2016-BLG-0005Lb є екзопланетою, яка розташована за 17 тисяч світлових років від Землі.

Дивовижна знахідка

"Космічний телескоп "Кеплер" шукав планети за допомогою транзитного методу, коли світло зірки змінюється через планету, що проходить на її тлі. Він не був призначений для пошуків за допомогою мікролінзування. Тому дивно, що він зміг це зробити", — говорить астроном Імонн Керінс із Манчестерського університету.

За словами Керінса, виявити гравітаційний уплив планети на свою зірку досить складно. Але "Кеплер" спостерігав за мільйонами зірок у центрі нашої галактики протягом трьох місяців. Проте, щоб підтвердити дані космічного телескопа, ученим довелося скористатися інформацією з наземних телескопів, які дивилися в ту саму область космосу в той же час.

[ + – ] Фотографія планети, отримана телескопом "Кеплер" (ліворуч) і наземним телескопом Канада-Франція-Гавайї Фото: ScienceAlert

Брат-близнюк Юпітера

У результаті вчені з'ясували, що K2-2016-BLG-0005Lb – це екзопланета, яка приблизно в 1,1 раза більша за масу Юпітера, і вона обертається навколо своєї зірки на відстані в 4,4 астрономічні одиниці. Для порівняння, середня відстань Юпітера від Сонця — 5,2 астрономічні одиниці.

"По суті, це ідентичний близнюк Юпітера з погляду його маси та положення щодо зірки", — говорить Керінс.

За словами вчених, дані "Кеплера", отримані за допомогою мікролінзування, є хорошим знаком для майбутніх телескопів, які також шукатимуть планети таким же способом. Це стосується нового космічного телескопа NASA під назвою Nancy Grace Roman Space Telescope і телескопа Euclid від Європейського космічного агентства.

"За допомогою нових космічних обсерваторій ми зможемо дізнатися, наскільки наша Сонячна система є типовим проєктом у галактиці. Також ми зможемо перевірити наші припущення про те, як формуються планети", — говорить Керінс.

У той же час NASA поки що тримає в секреті, що саме першим вивчатиме новий космічний телескоп Вебба, який уже влітку розпочне свою повноцінну наукову діяльність. Тим не менш, Фокус писав про деякі основні цілі нової обсерваторії.

Що стосується космічного телескопа Euclid від Європейського космічного агентства (ЕКА), його запуск у космос залишається під загрозою. Адже ЄКА припинила співпрацю з Росією через вторгнення в Україну. Фокус уже писав про те, що від цього постраждала програма "ЕкзоМарс", а запланований на 2023 рік запуск телескопа може не відбутися, адже його в космос мала вивести російська ракета.