Пориви вітру зі швидкістю понад 100 км/год: Австрію накрила потужна негода (відео)

Через шторм загинули дві дитини. Потягам довелося зупинятися через збій електропостачання, а автомобільні колії заблокували дерева.

У четвер, 18 серпня, Австрію накрила потужна негода. Пориви вітру зі швидкістю понад 100 км/год спричинили нещасні випадки у південних провінціях країни, повідомляє видання Süddeutsche Zeitung.

Місцева поліція інформує, що кілька дерев упали на невелике озеро для купання біля міста Санкт-Андре у землі Каринтія, неподалік кордону зі Словенією. Дві дівчинки 4 та 8 років загинули. 11 людей було поранено.

Крім того, троє людей загинули внаслідок падіння дерева в районі міста Гамінг у Нижній Австрії. Що саме повалило дерево — блискавка чи сильний вітер — поки що невідомо.

Державна метеорологічна служба ZAMG зауважила, що швидкість шторму становила до 139 км/год. У Східному Тиролі, Штирії та Каринтії поїздам довелося зупинятися через збій електропостачання. Через падіння дерев деякі автомобільні шляхи в Каринтії та Штирії були закриті.

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