Пекельна погода на Марсі. Потужний вітер пошкодив датчик марсоходу Perseverance

Як виявилося, дуже потужний порив вітру підняв невелике каміння, яке врізалося в датчик вітру MEDA.

Оскільки на Червоній планеті дуже суворі умови, вчені стикаються з різними проблемами, що впливають на ефективність та працездатність космічних апаратів, пише ItechPost.

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Так, днями астрономи заявили, що сильні вітри Червоної планети, які підняли високо в повітря невелике каміння, пошкодили датчик Аналізатор динаміки навколишнього середовища на Марсі (MEDA), зокрема, один із двох датчиків вітру.

На щастя, головний дослідник MEDA Хосе Антоніо Родрігес Манфреді повідомив, що, попри меншу чутливість, MEDA все ще може вимірювати вітер на місці посадки в кратері Єзеро.

MEDA використовується для вимірювання швидкості, напряму вітру, температури, вологості, а також кількості та розміру частинок пилу в марсіанській атмосфері.

Датчик вітру, як і будь-яке інше обладнання Perseverance, розроблений з використанням систем захисту. Проте все має межу. І цей пробіл є проблематичнішим для таких приладів, як MEDA, оскільки для фіксування параметрів вітру датчики повинні бути виставлені назовні.

[ + – ] MEDA використовується для вимірювання швидкості, напряму вітру, температури, вологості

"Сильні пориви вітру призвели до пошкодження кількох частин детектора. Такої сили вітрів ніхто не очікував", — наголосив учений Родрігес Манфреді.

Що потрібно знати про MEDA

MEDA особливо детально вивчає пилове середовище Червоної планети;

допомагає прогнозувати погоду. Точні прогнози погоди потрібні для того, щоб у майбутньому астронавти змогли краще орієнтуватися в кліматі планети й бути до неї готовими;

вимірює водяну пару. Як водяна пара циркулює між "грунтом" та атмосферою Марса, показує датчик вологості;

вимірює радіацію на Марсі. Будь-які залишки минулого життя у скелях Марса можуть змінити радіація Сонця та космосу. MEDA пояснює, на що варто звертати увагу, та допомагає вченим зрозуміти ці зміни;

вказує вплив погоди на Марс. Він демонструє, як робота марсохода Mars 2020, зокрема його камер та системи виробництва кисню MOXIE, залежить від пилу та погодних умов.

Але наскільки сильним є марсіанський вітер? Марс має тонку атмосферу, якщо порівняти із земною. Через це на Червоній планеті зазвичай спостерігаються сильні пориви вітру. Як підрахували експерти, марсіанські вітри зазвичай дмуть зі швидкістю від 16 до 32 км/год.

Нагадаємо, що в червні ровер Perseverance зробив дивовижне відкриття. Він виявив на Червоній планеті на дні кратера Єзеро шматочок блискучої фольги. Але, як зазначили астрономи, виявлене сміття принесене самим марсоходом із Землі.

Цього ж місяця Perseverance натрапив на дивні гірські утворення, які були схожі на левітуючий камінь та голову змії.