Камінь, що "левітує", та голова змії: Perseverance поділився новими знімками з Марса (фото)

Космічний апарат NASA під час своєї подорожі Марсом наткнувся на дуже незвичайне гірське утворення.

Марсохід Perseverance добрався до якоїсь дивної марсіанської місцевості та надіслав на Землю фотографію побаченого. Ця скеля справді інтригує, адже вона має справді зловісний вигляд, повідомляє Space.

Читайте кращі матеріали розділу на сторінці "Фокус. Технології та наука" в Facebook Підписатись

Марсохід Perseverance, який продовжує своє дослідження кратера Єзеро та шукає ознаки стародавнього марсіанського життя, за допомогою своєї камери Mastcam-Z зробив знімок дуже дивної скелі. Ця скеля розташована на фотографії в правій частині зображення. Угорі видно камінь, який виступає і дуже нагадує голову змії з відкритим ротом. А внизу видно величезний камінь, який здається ненадійно прикріплений до скелі та звисає, але набагато далі.

[ + – ] Угорі видно камінь, який виступає і дуже нагадує голову змії з відкритим ротом. А внизу видно величезний камінь, який здається ненадійно прикріплений до скелі та звисає, але набагато далі Фото: NASA

Учені дуже заінтриговані цим зображенням, яке показує, наскільки незвичайною може бути поверхня Марса. Але є ще одна причина, через яку дослідники NASA дуже зраділи, побачивши цю дивну скелю.

Ця скеля має такий вигляд, ніби вона є частиною дельти стародавньої річки, яка колись текла всередині кратера Єзеро діаметром 45 км. Саме в цьому кратері Perseverance приземлився понад рік тому разом зі своїм напарником — вертольотом Ingenuity.

Марсохід має головні завдання на Марсі — збирати зразки поверхні, щоб учені змогли їх вивчити на Землі в наступному десятилітті, і шукати ознаки стародавнього мікробного життя. У NASA вважають, що найкращим місцем для пошуку стародавніх мікробів якраз і є дельта стародавньої річки, де могли залишитися відкладення, які зберігають марсіанське життя. В принципі, це і є основною причиною, чому цей марсохід відправили саме в кратер Єзеро.

[ + – ] Марсохід Perseverance має головні завдання на Марсі — збирати зразки поверхні, щоб учені змогли їх вивчити на Землі в наступному десятилітті, і шукати ознаки стародавнього мікробного життя Фото: NASA

Що стосується гелікоптера Ingenuity, то це перший літальний апарат на іншій планеті, який своєю роботою показав, що такі польоти можливі в розрідженій атмосфері Марса. Сьогодні цей літальний апарат, який допомагає марсоходу прокладати максимально безпечний маршрут, уже здійснив 29 польотів на Марсі.

Він працює вже більше року, хоча вчені розраховували, що він протримається максимум 30 днів і здійснить максимум 5 польотів. Але зима на Марсі, пилові бурі та низькі нічні температури ускладнюють роботу вертольота Ingenuity. Про ці проблеми вже писав Фокус, зокрема про те, що вийшов із ладу один з важливих приладів літального апарату.

Проте вчені сподіваються, що він ще послужить науковим цілям і далі допомагатиме Perseverance досліджувати поверхню Червоної планети.

Як уже писав Фокус, марсохід Perseverance виявив джерело небезпечних явищ на Червоній планеті. Це місце добре знайоме для апарата NASA.

Що стосується дивних гірських утворень на поверхні Марса, то, як уже писав Фокус, марсохід Curiosity виявив на Червоній планеті незвичайні "стовпи".