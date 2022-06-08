Запаморочення у Ingenuity. У вертольота NASA на Марсі виникла ще одна серйозна проблема

Під час підготовки до наступного польоту на Марсі фахівці NASA виявили проблему в одному з навігаційних приладів вертольота.

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На Марсі погодні умови стають дедалі гіршими, адже настала зима. Велика кількість пилу в повітрі не дає гелікоптерові нормально заряджати свої батареї. Для економії енергії у NASA вирішили відключати апарат на ніч. Але надто низькі температури вночі все ж таки негативно впливають на роботу всієї електроніки Ingenuity. Перепади температур вдень і вночі призводять до того, що прилади гелікоптера можуть вийти з ладу. Так і сталося з одним із навігаційних датчиків Ingenuity, повідомляє Gizmodo.

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Датчик, який вийшов з ладу, називається інклінометром, який насправді є двома акселерометрами, які повинні вимірювати силу тяжіння до того, як вертоліт почне процедуру зльоту. Ця інформація надходить у навігаційний комп'ютер марсіанського вертольота. Якщо інклінометр не працює, значить Ingenuity не може правильно оцінити свою орієнтацію щодо поверхні, простіше кажучи взагалі не зможе нормально злетіти.

Це вже друга серйозна проблема, з якою зіткнувся гелікоптер Ingenuity на Марсі. Як писав Фокус пилові бурі заважають апарату накопичувати достатньо енергії для здійснення нормальної наукової роботи. Тому NASA вирішили перевести Ingenuity в "сплячий режим" у нічний час для економії енергії. Але це і стало причиною виходу з експлуатації важливого навігаційного приладу.

[ + – ] Це вже друга серйозна проблема, з якою зіткнувся гелікоптер Ingenuity на Марсі Фото: NASA/JPL-Caltech

Але в NASA вважають, що це не критична проблема і її можна виправити, адже зараз триває підготовка до нового, 29-го польоту вертольота на Марсі. Ще одним важливим компонентом навігаційної системи марсіанського гелікоптера є інерційний вимірювальний блок. У нього є свої акселерометри і якщо перенаправити їх роботу на отримання нової інформації, це дозволить Ingenuity знову літати.

Фахівці NASA заздалегідь підготувалися до можливих зламів вертольота на Марсі, тому хочуть змінити програму навігаційного комп'ютера, щоб він отримував нові дані не від інклінометра. Процес ремонту вже розпочався.

Якщо все піде за планом, то Ingenuity незабаром здійснить свій 29-й політ і далі допомагатиме своєму партнеру на Червоній планеті, марсоходу Perseverance, у пошуках ознак позаземного життя.

[ + – ] Якщо все піде за планом, то Ingenuity незабаром здійснить свій 29-й політ і далі допомагатиме своєму партнеру на Червоній планеті, марсоходу Perseverance, у пошуках ознак позаземного життя Фото: NASA

NASA намагається наскільки це можливо продовжити "життя" Ingenuity, який і так вже перевершив усі найсміливіші очікування вчених. Адже спочатку в NASA просто хотіли показати, що літальний апарат може працювати на Марсі протягом кількох польотів. Але минуло вже понад рік, а Ingenuity "не здається" і продовжує допомагати марсоходу Perseverance досліджувати Марс, зокрема кратер Єзеро.

Як уже писав Фокус, у марсохода Perseverance з'явився улюблений камінь на Марсі. Цей "попутник" мандрує з марсоходом з початку лютого.