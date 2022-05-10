Місія під загрозою. На Марсі вертоліт Ingenuity втратив зв'язок із марсоходом Perseverance

Марсіанський літальний апарат не зміг зв'язатися марсоходом через пилові бурі.

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Вперше за понад рік роботи на Марсі вертоліт Ingenuity не зміг зв'язатися зі своїм "напарником" марсоходом Perseverance. Вчені на Землі з'ясували, що в усьому винні несприятливі умови на Червоній планеті. І хоча зв'язок вдалося відновити, подальша робота вертольота під загрозою, повідомляє SciTechDaily.

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Гелікоптер Ingenuity, який літає на Марсі з 19 квітня 2021 року, вперше не зміг зв'язатися з марсоходом Perseverance. А це дуже погано, адже саме за допомогою марсохода літальний апарат підтримує зв'язок із Землею: він надсилає вченим свої дані та отримує подальші інструкції.

За кілька днів фахівці місії з Лабораторії реактивного руху NASA отримали повідомлення від марсохода, що зв'язок відновлено. Хоча вченим на Землі потрібно ще провести додатковий аналіз того, що відбувається, вони таки визначили причину втрати зв'язку між двома апаратами на Марсі.

Чому вертоліт Ingenuity втратив зв'язок із марсоходом Perseverance?

Вчені з'ясували, що причиною збою зв'язку стало те, що гелікоптер Ingenuity перейшов у режим низького енергоспоживання. Враховуючи те, що апарат працює на сонячній енергії, то сезонне збільшення кількості пилу в повітрі на Марсі призвело до того, що цієї енергії почало поступати менше.

Чим менше сонячного світла потрапляє на сонячну панель Ingenuity, тим в апарата менше можливості перезаряджати свої 6 літій-іонних батарей. Коли заряд у його акумуляторах впав нижче за граничний рівень, то плата управління польотом (ПУП) відключилася.

ПУП керує життєво важливими процесами вертольота та вимикається, коли потрібні деякі прилади для максимального енергоощадження. Ця плата також керує обігрівачами, які дозволяють вертольоту вижити в холодні ночі на Марсі й контролює, коли гелікоптер повинен прокинутися, щоб зв'язатися з марсоходом Perseverance.

Коли ПУП перестала працювати, то годинник вертольота, який показує йому точний час для зв'язку з марсоходом, також відключився. Вони перестали показувати той самий час, як і годинник марсохода. Коли сонячні панелі вертольота отримали більше світла, почали заряджатися батареї й апарат прокинувся, його годинник показав, що потрібно виходити на зв'язок з марсоходом. Але годинник Perseverance показував зовсім інший час і марсохід "не слухав" свого летючого напарника.

[ + – ] Коли сонячні панелі вертольота отримали більше світла, почали заряджатися батареї і апарат прокинувся, його годинник показав, що потрібно виходити на зв'язок з марсоходом. Але годинник Perseverance показував зовсім інший час і марсохід "не слухав" свого летючого напарника Фото: ISS

Ingenuity все ж таки зв'язався з марсоходом

Коли фахівці місії зрозуміли, що сталося, вони дали команду марсоходу слухати вертоліт майже весь день. І сигнал все ж таки прийшов. Правда він був дуже слабким, щоб заощаджувати заряд батареї, але вертоліт надіслав дані про свій стан. Завдяки інформації з вертольота вчені дізналися, що апарат стабільно працює, батареї заряджаються, хоча там і залишилося мало заряду.

Загроза для гелікоптера Ingenuity

Експерти на Землі вважають, що пил у повітрі на Марсі, якого стає все більше, може створити проблеми для роботи приладів Ingenuity. Зменшення кількості світла загрожує тим, що прилади можуть повністю відключатися вночі задля економії енергії. Але в такому разі гелікоптер може просто замерзнути, адже його обігрівачі мають працювати. На Марсі вночі температура знижується до -80 градусів Цельсія.

Тепер вчені на Землі розробили план, який, як сподіваються, змінить ситуацію. Фахівці NASA відправили гелікоптеру завдання накопичувати енергію у своїх батареях до повного заряду. Потім уночі вертоліт включатиме свої обігрівачі лише за критично низьких для його "здоров'я" температур навколишнього середовища.

Вчені сподіваються, що так у вертольота зберігатиметься достатньо енергії, щоб він міг нормально літати під час денних місій.

Нагадуємо, що в березні 2022 року NASA збільшило тривалість місії Ingenuity на Марсі та поставило перед ним нові завдання.

Також Фокус писав про те, що Ingenuity зміг під час свого чергового польоту зробити унікальні знімки парашута та захисного корпусу марсохода, які дозволили апарату безпечно приземлитися на Червоній планеті.