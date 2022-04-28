Розлетівся на шматки. Вертоліт Ingenuity зробив знімок захисного корпусу марсохода (фото)

Ці фото допоможуть NASA під час підготовки місії з доставки зразків поверхні Марса на Землю.

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Вертоліт Ingenuity нещодавно здійснив свій 26 політ над поверхнею Марса. Політ тривав 159 секунд, і вертоліт летячи на висоті 8 метрів подолав відстань 360 метрів. Під час польоту Ingenuity зробив 10 фото парашута та залишків захисної оболонки, які допомогли марсоходу Perseverance успішно опуститися на поверхню Марса у кратері Єзеро 18 лютого 2021 року, повідомляє Space.

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Фахівці з лабораторії реактивного руху NASA вирішили з'ясувати, в якому стані знаходиться обладнання. Адже ці дані можна буде використовувати у процесі підготовки місії Mars Sample Return, у межах якої буде надіслано зразки породи, які збирає марсохід Perseverance з Марса на Землю. Ця місія може відбутися вже в 2033 році.

"Під час посадки марсохода Perseverance на Марс ми бачили практично все, що відбувалося в цей час. Ми вперше отримували так багато інформації під час посадки апарату. Але зображення Ingenuity можуть надати ще більше даних для інженерів, які вони зможуть використовувати під час розробки майбутньої місії з доставки зразків із поверхні Марса. Так, ця інформація допоможе гарантувати безпечну посадку всіх апаратів місії", — говорить Ян Кларк із Лабораторії реактивного руху NASA.

[ + – ] Під час польоту Ingenuity зробив 10 фото парашута та залишків захисної оболонки, які допомогли марсоходу Perseverance успішно опуститися на поверхню Марса Фото: NASA

Вертоліт Ingenuity сфотографував парашут діаметром 21,5 м, а також залишки захисного корпусу, який зберіг марсохід і його "напарника" від високих температур і тиску в атмосфері Марса.

Вхід в атмосферу Марса стався на швидкості 20 тисяч км/год, а приземлився марсохід усередині захисної оболонки за допомогою парашута, на швидкості 126 км/год. Унаслідок чого захисний корпус розлетівся на шматки.

[ + – ] Вертоліт Ingenuity сфотографував парашут діаметром 21,5 м, а також залишки захисного корпусу Фото: ISS

За словами представників NASA, і парашут, і поверхня захисного корпусу здається залишилися не пошкодженими, а найголовніше вони забезпечили м'яку посадку та збереження космічних апаратів усередині. Для точнішого вердикту потрібно буде провести додатковий аналіз зображень, кажуть у NASA.

"Щоб зробити такі унікальні кадри, гелікоптерові Ingenuity довелося багато разів маневрувати, але результат перевершив усі наші очікування", — говорить Гавард Грип із Лабораторії рективного руху NASA.

[ + – ] За словами представників NASA, і парашут, і поверхня захисного корпусу, здається, залишилися не пошкодженими Фото: ISS

Наразі Ingenuity допомагає марсоход Perseverance в дослідженні Марса. Одним із головних його завдань є вивчення поверхні для складання найбезпечніших маршрутів руху марсохода, який шукає ознак життя на Червоній планеті та збирає зразки місцевої породи.

Фокус уже писав про те, що марсохід Perseverance прибув до дельти стародавньої річки, яка існувала в кратері Єзеро мільярди років тому. Саме тут учені сподіваються виявити ознаки стародавнього мікробного життя.

Вертоліт Ingenuity допоможе вибрати правильний маршрут, щоб марсохід міг досягти вершини дельти. Також літальний апарат зможе зробити фото місцевості й учені зможуть спрямувати марсохід туди, де, на їхню думку, краще взяти нові зразки породи.