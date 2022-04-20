Perseverance розпочав головне завдання: марсохід прибув у дельту стародавньої річки на Марсі

У NASA дуже сподіваються, що саме тут марсохід знайде ознаки стародавнього життя.

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Одним із головних завдань марсохода Perseverance є пошук ознак стародавнього життя на Марсі. І саме в дельті стародавньої річки на дні кратера Єзеро, куди прибув марсохід, це життя можна виявити, вважають у NASA, повідомляє Space.

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За словами Кена Фарлі з Лабораторії реактивного руху NASA, за дельтою стародавньої річки вчені могли спостерігати тільки здалеку в той час, як марсохід Perseverance досліджував дно кратера Єзеро. Зараз він оглядає місцевість і робитиме дуже деталізовані фотографії, які допоможуть фахівцям на Землі визначити найперспективніші ділянки пошуку стародавнього життя.

[ + – ] Зараз марсохід оглядає місцевість і робитиме дуже деталізовані фотографії, які допоможуть спеціалістам на Землі визначити найперспективніші ділянки для пошуку стародавнього життя Фото: ISS

Якщо життя на Марсі колись існувало, то мікробам найлегше було з'явитися та розвиватися саме в озері та дельті річки, які були мільярди років тому в кратері Єзеро.

Після посадки на Марсі в лютому 2021 року Perseverance відправився досліджувати ділянки поверхні дна кратера Єзеро, які розташовані на південь і на захід від місця приземлення. Провівши земний рік у дослідженнях цих регіонів, марсохід повернувся до місця посадки та вирушив до дельти стародавньої річки.

Дані, які надіслав Perseverance на Землю, показують, що відкладення в дельті річки перебувають на висоті приблизно 40 м над дном кратера. Тепер команда марсохода розглядає два маршрути, як туди дістатися.

[ + – ] Провівши земний рік у дослідженнях окремих регіонів кратера Єзеро, марсохід повернувся до місця посадки. Там він зміг сфотографувати парашут, за допомогою якого він опустився на Марс Фото: ISS

"Яким би шляхом не поїхав марсохід, звичайно, ми виберемо найбезпечніший для нього, він братиме зразки гірської породи на шляху туди й назад", — кажуть у NASA.

Марсохід проведе приблизно 1 земний рік, вивчаючи дельту стародавньої річки. Сюди входить період підйому на вершину, перебування там і спуск. Фахівці місії також спробують відправити марсохід угору за течією річки, щоб він зміг і там зібрати зразки гірської породи, хоч це спочатку не планувалося.

"Ця річка може допомогти нам розкрити деякі секрети геологічної історії Марса", — каже Фарлі.

[ + – ] Марсохід Perseverance Фото: ISS

За словами представників NASA, марсохід Perseverance розпочав другу фазу своєї наукової подорожі на місяць раніше, ніж було заплановано. Це сталося тому, що апарат має досконалішу систему виявлення небезпек на своєму шляху та може їх вдало уникати.

Це особливо важливо, якщо згадати долю марсохода Curiosity, який із 2012 року подорожує в кратері Гейла. У цього марсохода колеса старішої версії, ніж у Perseverance, і він їх уже одного разу пошкодив. Як уже писав Фокус, щоб уникнути нової небезпечної для себе місцевості, марсохід Curiosity звернув із наміченого маршруту.

Нагадуємо, що марсохід Perseverance зібрав уже 8 зразків гірської породи на Червоній планеті. Але в нього ще є 33 ємності, які чекають на своє заповнення.