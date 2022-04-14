Марсохід рятується від "алігатора": Curiosity змінив свій маршрут на Червоній планеті

Ще в березні марсохід натрапив на незвичайну місцевість у кратері Гейла і, щоб уникнути пошкоджень коліс апарату, на Землі вирішили піти іншим шляхом.

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Марсохід Curiosity, який займається вивченням центральної гори в кратері Гейла на Марсі, під назвою гора Еоліда (її висота 5,5 км), більшу частину минулого місяця рухався до південної сторони похилої рівнини Фронтон Грінх'ю біля підніжжя цієї гори. Під час подорожі марсохід виявив незвичайну місцевість, яка дуже схожа на лускату "спину алігатора". Гострі камені можуть пошкодити колеса апарату й команда марсохода на Землі вирішила не ризикувати та змінити маршрут, повідомляє Space.

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Незвичайна місцевість на Марсі усіяна гострими каменями, які називаються вентифактами. Таке каміння можна знайти і на Землі. Вони набувають певної форми під впливом піску або кристалів льоду, які переносяться вітром.

На Марсі, вентифакти складаються з пісковика, який є найтвердішим типом гірської породи, з якою Curiosity зіткнувся на Червоній планеті після посадки у кратері Гейла 6 серпня 2012 року. Враховуючи те, що це каміння схоже на луску крокодила, вчені з Лабораторії реактивного руху NASA назвали ці вентифакти "спиною алігатора".

[ + – ] Незвичайна місцевість на Марсі усіяна гострими каменями, які називаються вентифактами Фото: ISS

З подібним камінням марсохід Curiosity вже "мав справу" і його зустріч із ними закінчилася тим, що ці валуни пошкодили колеса марсохода. Апарат надіслав на Землю фото місцевості й учені вирішили, що тут є набагато більше вентифактів, ніж учені бачили майже за 10 років місії Curiosity на Марсі.

З того часу, як у марсохода сталася "аварія" з колесами, керівники місії на Землі покладаючись на знімки з орбіти намагаються знайти безпечніші маршрути для марсохода. Коли Curiosity під'їхав до південної сторони Фронтона Грінх'ю, яка є похилою рівниною шириною 2 км, біля підніжжя гори Еоліда, він надіслав фото місцевості й учені вирішили, що ці вентифакти небезпечні для марсохода.

[ + – ] Незважаючи на те, що цю "спина алігатора" марсохід міг би перетнути, проте на Землі вирішили, що зношування коліс збільшиться і це поставить під загрозу всю місію марсоходу Фото: ISS

Незважаючи на те, що цю "спину алігатора" марсохід міг би перетнути, проте на Землі вирішили, що зношування коліс збільшиться і це поставить під загрозу всю місію марсохода. Тому було ухвалено рішення змінити маршрут, яким Curiosity піднімається на гору Еоліда.

Спочатку вчені спрямували марсохід до Фронтона Грінх'ю, щоб краще зрозуміти, як сформувалася ця незвичайна місцевість. Поруч знаходиться гірський хребет, який, як вважають учені, утворився з каменів гори Еоліда, які вимила вода, ще в той час, коли на Марсі вона була.

[ + – ] Марсохід Curiosity Фото: ISS

Але тепер Curiosity спускатиметься з пологої рівнини назад у безпечнішу зону, яку він раніше досліджував. Ця ділянка багата глинистими мінералами та солоними мінералами — сульфатами.

Ця територія є особливо цікавою для вчених, адже вона допомагає зрозуміти історію перетворень поверхні на Марсі. Вважається, що глинисті мінерали формувалися, коли на горі було більше вологи, тоді як солі формувалися в міру того, як клімат планети ставав більш посушливим.

Фокус уже писав про те, як марсохід Curiosity надіслав на Землю фото виявлених ним дивних ландшафтів на Марсі.

Також Фокус писав про те, як Curiosity пошкодив свої колеса і як підтвердження цієї події надіслав на Землю фотозвіт.

Нагадуємо, що "колега" Curiosity марсохід Perseverance знайшов у марсіанській пустелі свій парашут.

Як уже повідомляв Фокус космічний апарат NASA, який знаходиться на орбіті Марса, зміг сфотографувати два рукотворні об'єкти на поверхні Червоної планети.