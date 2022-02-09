Стерлися до дірок. Марсіанська поверхня пошкодила шини Curiosity (фото)

Як зазначають учені, це не перший випадок пошкодження шин. Проте NASA упевнено, що марсохід протримається ще якийсь час.

Марсохід NASA Curiosity пройшов великий шлях із того часу, як він уперше приземлився на Марсі. І як показують отримані фотографії, поверхня Червоної планети далеко не рівна та зручна для пересування, пише Space com.

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Тому не дивно, що шини роверів іноді пошкоджуються. Враховуючи нерівну поверхню Марса — сухий, щільно утрамбований ґрунт, валуни та нерівний рельєф — знос коліс марсохода неминучий.

Суворий ландшафт усередині кратера Гейла суттєво вплинув на шість алюмінієвих коліс Curiosity. Збитки мають драматичний вигляд, проте NASA впевнене, що марсохід протримається ще якийсь час.

"Ми очікуємо, що поточної прогнозованої одометрії (метод визначення пройденої відстані) буде достатньо для підтримки Curiosity протягом частини місії, що залишилася", — розповів Ендрю Гуд, представник Лабораторії реактивного руху.

Усе не так погано

[ + – ] Колеса марсохода почали демонструвати ознаки зношування ще на ранньому етапі місії, підштовхуючи вчених до вживання деяких заходів щодо пом'якшення наслідків.

Хоча багатьом може здатися, що в дірках у колесах Curiosity щось нове, насправді NASA про це знає вже як мінімум 5 років. Вибоїни та вм'ятини на колесах марсохода завжди виглядали гіршими, ніж вони є насправді.

"Це далеко не перший випадок, коли люди, побачивши нові фотографії з Марса, негативно реагують на колеса Curiosity. Але насправді вони мають такий вигляд досить давно", — зазначив Гуд.

Колеса марсохода почали демонструвати ознаки зношування ще на ранньому етапі місії, підштовхуючи вчених до вживання деяких заходів щодо пом'якшення наслідків. Так, наприклад, вибирати маршрути пологішою місцевістю, коли це можливо, а також до передачі "регулювання тяги" програмного забезпечення, яке координує швидкість Curiosity залежно від типу ґрунту, який він перетинає.

І ці заходи, схоже, спрацювали. Команда місії нещодавно почала робити знімки для перевірки коліс через кожні 1000 м пройденої колії, а не через 500 м, як це було прийнято раніше.

[ + – ] Пошкодження коліс Curiosity, виявлені у 2017 році

Також варто відзначити, що досвід зношування коліс Curiosity допоміг ученим сформувати дизайн наступного марсохода NASA — Perseverance, який приземлиться на дно кратера Єзеро в лютому 2021 року. Так, наприклад, колеса Perseverance трохи більші в діаметрі та мають у два рази більше протекторів, ніж колеса Curiosity.

Ровер здійснив посадку на Марс 6 серпня 2012 року, тому до 2017 року місія Mars Curiosity пробула на планеті більш ніж удвічі довше за свою основну місію, яка спочатку була запланована на один марсіанський рік (близько 687 земних днів). Згодом місію продовжили багато в чому завдяки стійкості самого марсохода. На сьогодні Curiosity подолав загалом 27,14 км.

Нагадаємо, що в січні цього року Curiosity вдалося знайти на Марсі сліди вуглецю. Дослідники наголошують, що ця вуглецева сигнатура пов'язана із земними біологічними процесами. Але для того, щоб щось стверджувати про ознаки життя, необхідно провести додаткові та детальніші дослідження.

А ось на початку грудня минулого року марсохід зробив панорамні фотографії Червоної планети. Зображені знімки демонструють зламаний рельєф гірських порід і пил планети, просочений залізом.