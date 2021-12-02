Панорамні фотографії Марса. Curiosity спробував передати всю грандіозність кратера Гейла (фото)

Зроблені зображення відкривають вид на зламаний рельєф гірських порід та пил планети, просоченої залізом, а також розкривають більше інформації про кратер Гейла та місцевість навколо.

Ровер NASA Curiosity любить робити селфі на Червоній планеті — традиція роботизованого апарату, передана іншому марсоходу — Perseverance, пише Inverse.

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Тим не менш, якимось чином Curiosity вдається, про що Instagram-користувачі можуть тільки мріяти. Кожне селфі здається кращим за попереднє, а останній знімок, зроблений марсоходом, виводить його на новий рівень.

На панорамній фотографії в стилі "до і після", опублікованій NASA, ровер розташований у центрі простору, схожого на арену. Зліва видно гірське утворення Greenheugh Pediment, а ззаду пагорб Rafael Navarro Mountain. Усього було зроблено 81 фото, які команда Curiosity поєднала разом, щоб створити величний ширококутний знімок.

Ось зображення "до": на ньому стриманий, але величний вид марсохода із Сонцем у небі та видом на навколишню місцевість. Але, не задовольнившись таким простим виглядом, учені трохи зменшили масштаб.

[ + – ] Зображення "до"

Зображення "після" служить нагадуванням про те, що навіть якщо марсохід розміром із позашляховик, він все одно залишається порошинкою на тлі планети.

При зменшенні масштабу пейзаж здається набагато різноманітнішим. Також стає очевиднішим, у якому складному світі доводиться орієнтуватися Curiosity.

Зламаний рельєф гірських порід і пил, просочений залізом, надають планеті її знаменитого відтінку, проте фото також розкриває більше інформації про місцевість у кратері Гейла і навколо нього — стародавньому озері, де колись була вода.

[ + – ] Зменшене зображення "після"

З 2012 року марсохід Curiosity збирає дані про умови в кратері, що існували в далекому минулому, пропонуючи дражливі натяки на те, що колись він міг бути придатним для життя.

Селфі — це не просто захопливі знімки, зроблені для того, щоб здивувати землян. Насправді це шанс для NASA побачити те, через які місцевості та шляхи проходить марсохід.

Хоча спочатку ровер був відправлений на Червону планету для дворічної місії, він уже протягом 9 років продовжує працювати і не збирається зупинятися, частково завдяки ядерному джерелу енергії, яке гарантує, що він не постраждає від курних бур, які занапастили марсоходи на сонячних батареях, такі як Opportunity.

Більше того, це також дає NASA можливість порівняти результати Curiosity з результатами марсоходу Perseverance, що приземлився на Марсі у лютому 2021 року.