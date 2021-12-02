Панорамные снимки Марса. Curiosity попытался передать всю грандиозность кратера Гейла (фото)

Сделанные изображения открывают вид на изломанный рельеф горных пород и пыль планеты, пропитанной железом, а также раскрывают больше информации о кратере Гейла и местности вокруг.

Ровер NASA Curiosity любит делать селфи на Красней планете — традиция роботизированного аппарата, переданная другому марсоходу — Perseverance, пишет Inverse.

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Тем не менее, каким-то образом Curiosity удается то, о чем Instagram-пользователи могут только мечтать. Каждое селфи кажется лучше предыдущего, а последний снимок, сделанный марсоходом, выводит его на новый уровень.

На панорамной фотографии в стиле "до и после", опубликованной NASA, ровер находится в центре пространства, похожего на арену. Слева виднеется горное образование Greenheugh Pediment, а сзади холм Rafael Navarro Mountain. Всего было сделано 81 фото, которые команда Curiosity соединила вместе, чтобы создать величественный широкоугольный снимок.

Вот изображение "до": на нем сдержанный, но величественный вид марсохода с Солнцем в небе и видом на окружающую местность. Но не удовлетворившись таким простым видом, ученые немного уменьшили масштаб.

[ + – ] Изображение "до"

Изображение "после" служит напоминанием о том, что даже если марсоход размером с внедорожник, он все равно остается пылинкой на фоне планеты.

При уменьшении масштаба пейзаж кажется гораздо более разнообразным. Также становится более очевидным, в каком сложном мире приходится ориентироваться Curiosity.

Изломанный рельеф горных пород и пыль, пропитанная железом, придают планете ее знаменитый оттенок, однако фото также раскрывает больше информации о местности в кратере Гейла и вокруг него — древнем озере, где когда-то была вода.

[ + – ] Уменьшенное изображение "после"

С 2012 года марсоход Curiosity собирает данные об условиях в кратере, существовавших в далеко прошлом, предлагая дразнящие намеки на то, что когда-то он мог быть пригодным для жизни.

Селфи — это не просто захватывающие снимки, сделанные для того, чтобы удивить землян. На самом деле, это шанс для NASA увидеть то, через какие местности и пути проходит марсоход.

Хотя изначально ровер был отправлен на Красную планету для двухлетней миссии, он уже на протяжении 9 лет продолжает работать и не собирается останавливаться, отчасти благодаря ядерному источнику энергии, который гарантирует, что он не пострадает от пыльных бурь, которые погубили марсоходы на солнечных батареях, такие как Opportunity.

Более того, это также дает NASA возможность сравнить и сопоставить результаты Curiosity с результатами марсохода Perseverance, который приземлился на Марсе в феврале 2021 года.