Истерлись до дыр. Марсианская поверхность повредила шины Curiosity (фото)

Как отмечают ученые, это уже не первый случай повреждения шин. Однако NASA уверено, что марсоход продержится еще какое-то время.

Марсоход NASA Curiosity прошел большой путь с тех пор, как он впервые приземлился на Марсе. И как показывают полученные фотографии, поверхность Красной планеты далеко не самая ровная и удобная для передвижения, пишет Space com.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Поэтому не удивительно, что шины роверов время от времени повреждаются. Учитывая неровную поверхность Марса — сухую, плотно утрамбованную почву, валуны и неровный рельеф, износ колес марсохода неизбежен.

Суровый ландшафт внутри кратера Гейла существенно повлиял на шесть алюминиевых колес Curiosity. Ущерб выглядит драматичным, однако NASA уверено, что марсоход продержится еще какое-то время.

"Мы ожидаем, что текущей прогнозируемой одометрии (метод определения пройденного расстояния) будет достаточно для поддержки Curiosity в течение оставшейся части миссии", — рассказал Эндрю Гуд, представитель Лаборатории реактивного движения.

Все не так плохо

[ + – ] Колеса марсохода начали демонстрировать признаки износа еще на раннем этапе миссии, подталкивая ученых к принятию некоторых мер по смягчению последствий

Хотя многим может показаться, что в дыры в колесах Curiosity что-то новое, на самом деле NASA об этом знает уже как минимум 5 лет. Выбоины и вмятины на колесах марсохода всегда выглядели ужаснее, чем они есть на самом деле.

"Это далеко не первый случай, когда люди, увидев новые фотографии с Марса, негативно реагируют на колеса Curiosity. Но в действительности они так выглядят уже довольно давно", — отметил Гуд.

Колеса марсохода начали демонстрировать признаки износа еще на раннем этапе миссии, подталкивая ученых к принятию некоторых мер по смягчению последствий. Так, например, выбирать маршруты по более пологой местности, когда это возможно, а также к передаче "регулирования тяги" программному обеспечению, которое координирует скорость Curiosity в зависимости от типа почвы, которую он пересекает.

И эти меры, похоже, сработали. Команда миссии недавно начала делать снимки для проверки колес через каждые 1000 м пройденного пути, а не через 500 м, как это было принято раньше.

[ + – ] Повреждения колес Curiosity, обнаруженные в 2017 году

Также стоит отметить, что опыт по износу колес Curiosity помог ученым сформировать дизайн следующего марсохода NASA — Perseverance, который приземлится на дно кратера Езеро в феврале 2021 года. Так, например, колеса Perseverance немного больше в диаметре и имеют в два раза больше протекторов, чем колеса Curiosity.

Ровер совершил посадку на Марс 6 августа 2012 года, поэтому к 2017 году миссия Mars Curiosity пробыла на планете более чем в два раза дольше своей основной миссии, которая первоначально была запланирована на один марсианский год (около 687 земных дней). Впоследствии миссия была продлена во многом благодаря устойчивости самого марсохода. На сегодняшний день Curiosity преодолел в общей сложности 27,14 км.

Напомним, что в январе этого года Curiosity удалось найти на Марсе следы углерода. Исследователи подчеркивают, что эта углеродная сигнатура связана с земными биологическими процессами. Но для того, чтобы что-то утверждать о признаках жизни, необходимо провести дополнительные и более детальные исследования.

А вот в начале декабря прошлого года марсоход сделал панорамные фотографии Красной планеты. Запечатленные снимки демонстрируют изломанный рельеф горных пород и пыль планеты, пропитанной железом.