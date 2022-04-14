Марсоход спасается от "аллигатора": Curiosity изменил свой маршрут на Красной планете

Еще в марте марсоход наткнулся на необычную местность в кратере Гейла и, чтобы избежать повреждений колес аппарата, на Земле решили пойти другим путем.

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Марсоход Curiosity, который занимается изучением центральной горы в кратере Гейла на Марсе, под названием гора Эолида (ее высота 5,5 км), большую часть прошлого месяца двигался к южной стороне наклонной равнины Фронтон Гринхью у подножия этой горы. Во время своего путешествия марсоход обнаружил необычную местность, которая очень похожа на чешуйчатую "спину аллигатора". Острые камни могут повредить колеса аппарата и команда марсохода на Земле решила не рисковать и изменить маршрут, сообщает Space.

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Необычная местность на Марсе усеяна острыми камнями, которые называются вентифактами. Такие камни можно встретить и на Земле. Они приобретают определенную форму под влиянием песка или кристаллов льда, которые переносятся ветром.

На Марсе, вентифакты состоят из песчаника, который является самым твердым типом горной породы, с которой Curiosity столкнулся на Красной планете после посадки в кратере Гейла 6 августа 2012 года. Учитывая то, что эти камни похожи на чешую крокодила, ученые из Лаборатории реактивного движения NASA назвали эти вентифакты "спиной аллигатора".

[ + – ] Необычная местность на Марсе усеяна острыми камнями, которые называются вентифактами Фото: NASA

С подобными камнями марсоход Curiosity уже "имел дело" и его встреча с ними закончилась тем, что эти валуны повредили колеса марсохода. Аппарат прислал на Землю фотографии местности и ученые решили, что здесь находится намного больше вентифактов, чем ученые видели почти за 10 лет миссии Curiosity на Марсе.

С тех пор, как у марсохода приключилась "авария" с колесами, руководители миссии на Земле полагаясь на снимки с орбиты пытаются найти более безопасные маршруты для марсохода. Когда Curiosity подъехал к южной стороне Фронтона Гринхью, которая представляет собой наклонную равнину шириной 2 км, у подножия горы Эолида, он прислал фотографии местности и ученые решили, что эти вентифакты опасны для марсохода.

[ + – ] Несмотря на то, что эту "спина аллигатора" марсоход мог бы пересечь, тем не менее на Земле решили, что износ колес увеличится и это поставит под угрозу всю миссию марсохода Фото: NASA

Несмотря на то, что эту "спина аллигатора" марсоход мог бы пересечь, тем не менее на Земле решили, что износ колес увеличится и это поставит под угрозу всю миссию марсохода. Поэтому было принято решение изменить маршрут, по которому Curiosity поднимается на гору Эолида.

Изначально ученые направили марсоход к Фронтону Гринхью, чтобы лучше понять, как сформировалась эта необычная местность. Рядом находится горный хребет, который, как считают ученые образовался из камней горы Эолида, которые вымыла вода, еще в то время, когда на Марсе она была.

[ + – ] Марсоход Curiosity Фото: NASA

Но теперь Curiosity будет спускаться с пологой равнины обратно в более безопасную зону, которую он ранее исследовал. Эта область богата глинистыми минералами и солеными минералами – сульфатами.

Эта территория особенно интересная для ученых, ведь она помогает понять историю преобразований поверхности на Марсе. Считается, что глинистые минералы формировались, когда на горе было больше влаги, тогда как соли формировались по мере того, как климат планеты ставал более засушливым.

Фокус уже писал о том, как марсоход Curiosity прислал на Землю фотографии обнаруженных им странных ландшафтов на Марсе.

Также Фокус писал о том, как Curiosity повредил свои колеса и в качестве подтверждения этого события прислал на Землю фотоотчет.

Напоминаем, что "коллега" Curiosity марсоход Perseverance нашел в марсианской пустыне свой парашют.

Как уже сообщал Фокус космический аппарат NASA, который находится на орбите Марса, смог сфотографировать два рукотворных объекта на поверхности Красной планеты.