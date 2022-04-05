Аппарат NASA запечатлел два рукотворных объекта на поверхности Марса (фото)

Марсианский орбитальный аппарат NASA запечатлел поверхность Красной планеты с кратерами и скальными породами, но на снимок попали не только они.

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В ходе своего недавнего исследования астрономы получили новые кадры с Марса, на которых заметили вертолет Ingenuity и ровер Perseverance, пишет CNET.

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Вертолет NASA Ingenuity весит менее 1,8 км, а его роторы имеют длину около 1,2 м. Несмотря на такой маленький размер, орбитальному аппарату NASA Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) удалось обнаружить винтокрыл на поверхности.

На днях ученые из Университета Аризоны поделилась впечатляющими кадрами как Ingenuity, так и марсохода Perseverance с точки наблюдения космического корабля на орбите.

[ + – ] Обведенный красным кругом вертолет Ingenuity

На фото вертолет выглядит как маленькая темная точка, а ровер размером примерно с небольшой автомобиль, так что его немного легче найти. Изображение также примечательно ландшафтом, окружающим марсоход, который член команды HiRISE Мэтью Чойнаки из Планетологического института США описал как расколотую скальную породу под названием формация Мааз, предположительно магматического (вулканического) происхождения.

Perseverance и его летающий компаньон направляются в увлекательный район дельты кратера Езеро, который, по мнению ученых, одно из лучших мест для поиска признаков древней микробной жизни и сбора образцов, которые однажды могут быть доставлены на Землю.

MRO имеет впечатляющий список обнаружения техники на Марсе. Ранее в прошлом месяце команда MRO поделилась обзором небольшого китайского марсохода Zhurong, работающего на солнечных батареях, и оставленных им следов.

Также в прошлом месяце марсоходу Curiosity удалось запечатлеть здостаточно необычные ландшафты Красной планеты, которые очень сильно напоминают спину аллигатора.