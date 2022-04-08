Perseverance нашел в марсианской пустыне свой парашют (фото)
Хотя объект, несомненно, является парашютом марсохода, NASA еще официально не подтвердило эту находку.
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Марсоход NASA Perseverance совершил открытие спустя 412 земных дней с момента посадки на Красную планету. Зоркие интернет-пользователи заметили выброшенные остатки парашюта ровера на необработанных снимках, сделанных 6 апреля, что является еще одним напоминанием того, какой большой путь уже проделал марсоход NASA, пишет Futurism.
Хотя объект, несомненно, является парашютом марсохода, NASA еще официально не подтвердило эту находку. Остатки парашюта и его местоположение обнаружили на снимках, сделанных орбитальным аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter вскоре после того, как шестиколесный марсоход коснулся поверхности Марса в феврале 2021 года. Это место находится чуть южнее текущего местоположения Perseverance - чуть более 2,4 км. Иными словами, вполне возможно, что мачтовая камера Perseverance смогла обнаружить сброшенный груз более чем через год после приземления.
За последнее время марсоход проделал большой путь, сначала отследив часть своего предыдущего маршрута, а затем отправившись за пределы того места, где его крошечный вертолет Ingenuity совершил первый полет в апреле 2021 года.
Сейчас Perseverance направляется в более скалистый регион, который, по мнению ученых, является дельтой высохшего дна древнего озера. Хотя он и не движется бешеными темпами, недавно он побил свой ежедневный рекорд по пройденному расстоянию, преодолев впечатляющие 243 м.
Напомним, что ранее на поверхности Красной планете орбитальный аппарат NASA запечатлел кратеры и скальные породы, однако на изображение попали не только они, но и два рукотворных объекта — вертолет Ingenuity и марсоход Perseverance.