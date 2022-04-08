Perseverance нашел в марсианской пустыне свой парашют (фото)

Хотя объект, несомненно, является парашютом марсохода, NASA еще официально не подтвердило эту находку.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Марсоход NASA Perseverance совершил открытие спустя 412 земных дней с момента посадки на Красную планету. Зоркие интернет-пользователи заметили выброшенные остатки парашюта ровера на необработанных снимках, сделанных 6 апреля, что является еще одним напоминанием того, какой большой путь уже проделал марсоход NASA, пишет Futurism.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

Хотя объект, несомненно, является парашютом марсохода, NASA еще официально не подтвердило эту находку. Остатки парашюта и его местоположение обнаружили на снимках, сделанных орбитальным аппаратом NASA Mars Reconnaissance Orbiter вскоре после того, как шестиколесный марсоход коснулся поверхности Марса в феврале 2021 года. Это место находится чуть южнее текущего местоположения Perseverance - чуть более 2,4 км. Иными словами, вполне возможно, что мачтовая камера Perseverance смогла обнаружить сброшенный груз более чем через год после приземления.

Фото: Air Force Research Laboratory

За последнее время марсоход проделал большой путь, сначала отследив часть своего предыдущего маршрута, а затем отправившись за пределы того места, где его крошечный вертолет Ingenuity совершил первый полет в апреле 2021 года.

Сейчас Perseverance направляется в более скалистый регион, который, по мнению ученых, является дельтой высохшего дна древнего озера. Хотя он и не движется бешеными темпами, недавно он побил свой ежедневный рекорд по пройденному расстоянию, преодолев впечатляющие 243 м.

Напомним, что ранее на поверхности Красной планете орбитальный аппарат NASA запечатлел кратеры и скальные породы, однако на изображение попали не только они, но и два рукотворных объекта — вертолет Ingenuity и марсоход Perseverance.