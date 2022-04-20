Perseverance приступил к главной задаче: марсоход прибыл в дельту древней реки на Марсе

В NASA очень надеются, что именно здесь марсоход найдет признаки древней марсианской жизни.

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Одной из главных задач марсохода Perseverance является поиск признаков древней жизни на Марсе. И именно в дельте древней реки на дне кратера Езеро, куда прибыл марсоход, эту жизнь можно обнаружить, считают в NASA, сообщает Space.

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По словам Кена Фарли из Лаборатории реактивного движения NASA за дельтой древней реки ученые могли наблюдать только издалека в то время, как марсоход Perseverance исследовал дно кратера Езеро. Сейчас он осматривает местность и будет делать очень детализированные фотографии, которые помогут специалистам на Земле определить самые перспективные участки для поиска древней жизни.

[ + – ] Сейчас марсоход осматривает местность и будет делать очень детализированные фотографии, которые помогут специалистам на Земле определить самые перспективные участки для поиска древней жизни Фото: NASA

Если жизнь на Марсе когда-то существовала, то микробам легче всего было появиться и развиваться именно в озере и дельте реки, которые были миллиарды лет назад в кратере Езеро.

После посадки на Марсе в феврале 2021 года, Perseverance отправился исследовать участки поверхности дна кратера Езеро, которые находятся южнее и западнее места приземления. Проведя земной год в исследованиях этих регионов марсоход вернулся к месту посадки и отправился к дельте древней реки.

Данные, которые прислал Perseverance на Землю, показывают, что отложения в дельте реки находятся на высоте примерно 40 м над дном кратера. Теперь команда марсохода рассматривает два маршрута, как туда добраться.

[ + – ] Проведя земной год в исследованиях отдельных регионов кратера Езеромарсоход вернулся к месту посадки. Там он смог сфотографировать парашют, с помощью которого он опустился на Марс Фото: NASA

"Каким бы путем не поехал марсоход, конечно, мы выберем самый безопасный для него, он будет брать образцы горной породы на пути туда и обратно",- говорят в NASA.

Марсоход проведет примерно 1 земной год изучая дельту древней реки. Сюда сходит период подъема на вершину, пребывание там и спуск. Специалисты миссии также попробуют отправить марсоход вверх по течению реки, чтобы он смог и там собрать образцы горной породы, хотя это изначально и не планировалось.

"Эта река может помочь нам раскрыть некоторые секреты геологической истории Марса", — говорит Фарли.

[ + – ] Марсоход Perseverance Фото: NASA

По словам представителей NASA, марсоход Perseverance начал вторую фазу своего научного путешествия на месяц раньше, чем было запланировано. Это произошло потому, что аппарат имеет более совершенную систему обнаружения опасностей на своем пути и может их удачно избегать.

Это особенно важно, если вспомнить о судьбе марсохода Curiosity, который с 2012 года путешествует в кратере Гейла. У этого марсохода колеса более старой версии, чем у Perseverance, и он их уже однажды повредил. Как уже писал Фокус, чтобы избежать новой опасной для себя местности марсоход Curiosity свернул с намеченного маршрута.

Напоминаем, что марсоход Perseverance собрал уже 8 образцов горной породы на Красной планете. Но у него еще есть 33 емкости, которые ждут своего заполнения.