Разлетелся на куски. Вертолет Ingenuity сделал снимок защитного корпуса марсохода (фото)

Эти фотографии помогут NASA при подготовке миссии по доставке образцов поверхности Марса на Землю.

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Вертолет Ingenuity недавно совершил свой 26 полет над поверхностью Марса. Полет длился 159 секунд, и вертолет летя на высоте 8 метров преодолел расстояние в 360 метров. Во время полета Ingenuity сделал 10 фотографий парашюта и остатков защитной оболочки, который помогли марсоходу Perseverance успешно опуститься на поверхность Марса в кратере Езеро 18 февраля 2021 года, сообщает Space.

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Специалисты из Лаборатории реактивного движения NASA решили выяснить, в каком состоянии находится оборудование. Ведь эти данные можно будет использовать при подготовке миссии Mars Sample Return, в рамках которой будут отправлены образцы породы, которые собирает марсоход Perseverance, с Марса на Землю. Эта миссия может состояться уже в 2033 году.

"Во время посадки марсохода Perseverance на Марс мы видели практически все, что происходило в это время. Мы впервые получали так много информации во время посадки аппарата. Но изображения Ingenuity могут предоставить еще больше данных для инженеров, которые они смогут использовать при разработке предстоящей миссии по доставке образцов с поверхности Марса. Таким образом эта информация поможет обеспечить безопасную посадку всех аппаратов миссии", — говорит Ян Кларк из Лаборатории реактивного движения NASA.

[ + – ] Во время полета Ingenuity сделал 10 фотографий парашюта и остатков защитной оболочки, который помогли марсоходу Perseverance успешно опуститься на поверхность Марса Фото: NASA

Вертолет Ingenuity сфотографировал парашют, диаметром 21,5 м, а также остатки защитного корпуса, который сберег марсоход и его "напарника" от высоких температур и давления в атмосфере Марса.

Вход в атмосферу Марса произошел на скорости в 20 тысяч км/час, а приземлился марсоход внутри защитной оболочки с помощью парашюта, на скорости 126 км/час. В результате защитный корпус разлетелся на куски.

[ + – ] Вертолет Ingenuity сфотографировал парашют, диаметром 21,5 м, а также остатки защитного корпуса Фото: NASA

По словам представителей NASA, и парашют, и поверхность защитного корпуса кажется остались не поврежденными, а самое главное они обеспечили мягкую посадку и сохранность космических аппаратов внутри. Для более точного вердикта нужно будет провести дополнительный анализ изображений, говорят в NASA.

"Чтобы сделать такие уникальные кадры, вертолету Ingenuity пришлось много раз маневрировать, но результат превзошел все наши ожидания", — говорит Хавард Грип из Лаборатории рективного движения NASA.

[ + – ] По словам представителей NASA, и парашют, и поверхность защитного корпуса кажется остались не поврежденными Фото: NASA

В настоящее время Ingenuity помогает марсоходу Perseverance в исследовании Марса. Одной из главных его задач является изучение поверхности для составления наиболее безопасных маршрутов движения марсохода, который ищет признаки жизни на Красной планете и собирает образцы местной породы.

Фокус уже писал о том, что марсоход Perseverance прибыл к дельте древней реки, которая существовала в кратере Езеро миллиарды лет назад. Именно здесь ученые надеются обнаружить признаки древней микробной жизни.

Вертолет Ingenuity сможет помочь выбрать правильный маршрут, чтобы марсоход мог достичь вершины дельты. Также летательный аппарат сможет сделать фотографии местности и ученые смогут направить марсоход туда, где по их мнению, лучше взять новые образцы породы.