Миссия под угрозой. На Марсе вертолет Ingenuity потерял связь с марсоходом Perseverance

Марсианский летательный аппарат не смог связаться марсоходом из-за пылевых бурь.

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Впервые за более, чем год работы на Марсе, вертолет Ingenuity не смог связаться со своим "напарником" марсоходом Perseverance. Ученые на Земле выяснили, что всему виной негостеприимные условия на Красной планете. И хотя связь удалось восстановить дальнейшая работа вертолета находится под угрозой, сообщает SciTechDaily.

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Вертолет Ingenuity, который летает на Марсе с 19 апреля 2021 года, впервые не смог связаться с марсоходом Perseverance. А это очень плохо, ведь именно с помощью марсохода летательный аппарат поддерживает связь с Землей: он отправляет ученым свои данные и получает дальнейшие инструкции.

Через несколько дней специалисты миссии из Лаборатории реактивного движения NASA получили сообщение от марсохода, что связь восстановлена. Хотя ученым на Земле нужно еще провести дополнительный анализ происходящего, они все-таки определили причину потери связи между двумя аппаратами на Марсе.

Почему вертолет Ingenuity потерял связь с марсоходом Perseverance?

Ученые выяснили, что причиной сбоя связи стало то, что вертолет Ingenuity перешел в режим низкого энергопотребления. Учитывая то, что аппарат работает на солнечной энергии, то сезонное увеличение количества пыли в воздухе на Марсе, привело к тому, что этой энергии стало поступать меньше.

Чем меньше солнечного света попадает на солнечную панель Ingenuity, тем у аппарата меньше возможности перезаряжать свои 6 литий-ионных батарей. Когда заряд в его аккумуляторах упал ниже предельного уровня, то плата управления полетом (ПУП) отключилась.

ПУП управляет жизненно важными процессами вертолета и выключает, когда нужно некоторые приборы для максимального энергосбережения. Эта плата также управляет обогревателями, которые позволяют вертолету выжить в холодные ночи на Марсе и контролирует, когда вертолет должен проснуться, чтобы связаться с марсоходом Perseverance.

Когда ПУП перестала работать, то часы вертолета, которые показывают ему точное время для связи с марсоходом, также отключились. Они перестали показывать то же время, что и часы марсохода. Когда солнечные панели вертолета получили больше света, начали заряжаться батареи и аппарат проснулся, то его часы показали, что нужно выходить на связь с марсоходом. Но часы Perseverance показывали совсем другое время и марсоход "не слушал" своего летающего напарника.

[ + – ] Когда солнечные панели вертолета получили больше света, начали заряжаться батареи и аппарат проснулся, то его часы показали, что нужно выходить на связь с марсоходом. Но часы Perseverance показывали совсем другое время и марсоход "не слушал" своего летающего напарника Фото: NASA

Ingenuity все же связался с марсоходом

Когда специалисты миссии поняли, что произошло, то они дали команду марсоходу слушать вертолет почти весь день. И сигнал все же пришел. Правда он был очень слабым, чтобы экономить заряд батареи, но тем не менее вертолет прислал данные о своем состоянии. Благодаря информации с вертолета, ученые узнали, что аппарат стабильно работает, батареи заряжаются, хотя там и осталось мало заряда.

Угроза для вертолета Ingenuity

Эксперты на Земле считают, что пыль в воздухе на Марсе, которой становится все больше может создать проблемы для работы приборов Ingenuity. Уменьшение количества света грозит тем, что приборы теперь могут полностью отключаться ночью ради экономии энергии. Но в таком случае вертолет может просто замерзнуть, ведь его обогреватели должны работать. На Марсе ночью температура падает до -80 градусов Цельсия.

Теперь ученые на Земле разработали план, который, как они надеются, изменит ситуацию. Специалисты NASA отправили вертолету задание накапливать энергию в своих батареях до полного заряда. Затем ночью вертолет будет включать свои обогреватели только при критично низких для его "здоровья" температурах окружающей среды.

Ученые надеются, что таким образом у вертолета будет сохранятся достаточно энергии, чтобы он мог нормально летать во время дневных миссией.

Напоминаем, что в марте 2022 года NASA увеличило длительность миссии Ingenuity на Марсе и поставило перед ним новые задачи.

Также Фокус писал о том, что Ingenuity смог, во время своего очередного полета, сделать уникальные снимки парашюта и защитного корпуса марсохода, которые позволили аппарату безопасно приземлиться на Красной планете.