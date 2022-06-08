Головокружение у Ingenuity. У вертолета NASA на Марсе появилась еще одна серьезная проблема

В процессе подготовки к следующему полету на Марсе специалисты NASA обнаружили проблему в одном из навигационных приборов вертолета.

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На Марсе погодные условия становятся все хуже, ведь наступила зима. Большое количество пыли в воздухе не дает вертолету нормально заряжать свои батареи. Для экономии энергии в NASA решили отключать аппарат на ночь. Но слишком низкие температуры ночью все же негативно влияют на работу всей электроники Ingenuity. Перепады температур днем и ночью приводят к тому, что приборы вертолета могут выйти из строя. Так и случилось с одним из навигационных датчиков Ingenuity, сообщает Gizmodo.

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Датчик, который вышел из строя называется инклинометром, который на самом деле представляет собой два акселерометра, которые должны измерять силу тяжести до того, как вертолет начнет процедуру взлета. Эта информация поступает в навигационный компьютер марсианского вертолета. Если инклинометр не работает, значит Ingenuity не может правильно оценить свою ориентацию относительно поверхности, проще говоря вообще не сможет нормально взлететь.

Это уже вторая серьезная проблема, с которой столкнулся вертолет Ingenuity на Марсе. Как уже писал Фокус пылевые бури мешают аппарату накапливать достаточное количество энергии для осуществления нормальной научной работы. Поэтому NASA решили перевести Ingenuity в "спящий режим" в ночное время для экономии энергии. Но это и стало причиной выхода из строя важного навигационного прибора.

[ + – ] Это уже вторая серьезная проблема, с которой столкнулся вертолет Ingenuity на Марсе Фото: NASA/JPL-Caltech

Но в NASA считают, что это не критическая проблема и ее можно исправить, ведь сейчас идет подготовка к новому, 29-му по счету полету вертолета на Марсе. Еще одним важным компонентом навигационной системы марсианского вертолета является инерциальный измерительный блок. У него есть свои акселерометры и если перенаправить их работу на получение новой информации, то это позволит Ingenuity снова летать.

Специалисты NASA заранее подготовились к возможным поломкам вертолета на Марсе, а потому хотят изменить программу навигационного компьютера, чтобы он получал новые данные не от инклинометра. Процесс ремонта уже начался.

Если все пойдет по плану, то Ingenuity вскоре совершит свой 29-й полет и будет и дальше помогать своему партнеру на Красной планете, марсоходу Perseverance, в поисках признаков внеземной жизни.

[ + – ] Если все пойдет по плану, то Ingenuity вскоре совершит свой 29-й полет и будет и дальше помогать своему партнеру на Красной планете, марсоходу Perseverance, в поисках признаков внеземной жизни Фото: NASA

NASA пытается насколько это возможно продлить "жизнь" Ingenuity, который и так уже превзошел все самые смелые ожидания ученых. Ведь изначально в NASA просто хотели показать, что летательный аппарат может работать на Марсе в течение нескольких полетов. Но прошло уже больше года, а Ingenuity "не сдается" и продолжает помогать марсоходу Perseverance исследовать Марс, в частности кратер Езеро.

Как уже писал Фокус, у марсохода Perseverance появился любимый камень на Марсе. Этот "попутчик" путешествует с марсоходом с начала февраля.