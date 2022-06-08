Неожиданный попутчик. У марсохода Perseverance появился любимый камень на Марсе (фото)

Исследователи говорят, что новый компаньон марсохода путешествует с ним с начала февраля и может установить рекорд.

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Несколько месяцев назад у марсохода Perseverance на Красной планете появилась нежелательная компания. Еще в феврале в одном из колес марсохода застрял камень и остается там и по сей день. Об этом сообщает SciTechDaily.

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По словам ученых из NASA, к счастью, подобранный марсоходом камень никак не мешает его работе.

У марсохода NASA Perseverance есть шесть колес, из которых каждое приводится в движение отдельным двигателем. Чтобы обеспечить необходимую прочность и устойчивость, а также не превысить допустимый вес, колеса были сделаны из алюминия с титановыми вставками. Таким образом NASA сделало колеса ударопрочными.

Но в последние 4 месяца в одном из шести колес Perseverance появился "безбилетник". Еще в начале февраля, а это более 100 солов назад (солнечные сутки на Марсе — ред.), камень попал в переднее левое колеса марсохода. С тех самых пор камень проехал вместе с марсоходом около 8,5 км по поверхности Красной планеты.

"Камень не причиняет никакого вреда колесу, но на протяжении путешествия мы можем видеть его на изображениях камеры Hazcam", – говорит член команды NASA из Гавайского университета в Маноа Элени Раванис.

[ + – ] Камень в переднем левом колесе Perseverance 6 февраля 2022 года. Фото: NASA/JPL-Caltech

В космическом агентстве напоминают, что это не первый раз, когда марсоходы перевозят камни. Почти 18 лет назад в заднем правом колесе марсохода Spirit застрял камень размером с картофелину. Тогда камень пришлось выбивать из колеса. Также у марсохода Curiosity переднее правое колесо время от времени подхватывало попутчика.

[ + – ] В июне 2017 года в колесе марсохода Curiosity также застрял камень. Фото: NASA/JPL-Caltech

"Как правило, подхваченные камни выскакивали из колес марсоходов в течение нескольких недель. Таким образом, нынешний компаньон Perseverance может побить рекорд по продолжительности автостопа на Марсе", – подчеркивает Раванис.

[ + – ] 19 апреля 2022 года камень все еще в колесе марсохода Perseverance. Фото: NASA/JPL-Caltech

Подобранный камень в начале февраля поучаствовал вместе с Perseverance в миссии по исследованию дна кратера. Местность является частью формации Мааз, которая могла сформироваться из застывших потоков лавы. Далее марсоход продолжил свое путешествие на север через место своего приземления под названием "Точка приземления имени Октавии Э. Батлер" (Octavia E. Butler). После этого марсоход отправился на запад, минуя холм Кадьяк он направился в западную часть Езеро – дельты древней реки.

"Возможно, в какой-то момент путешествия камень выпадет из колеса Perseverance. Тогда он упадет среди каменей, совсем непохожих на него самого. Как пошутил на этой неделе один из членов нашей команды, будущие марсианские геологи могут быть сбиты с толку такой находкой", – подытожила участница миссии NASA.

Напомним, недавно стало известно, что марсоход Perseverance принял первое самостоятельное решение на Марсе. Аппарат смог сам выбрать цель для научного исследования, чтобы отыскать древнюю марсианскую жизнь.