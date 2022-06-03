Свободу роботам. Марсоход Perseverance принял первое самостоятельное решение на Марсе

Аппарат NASA на Марсе сам выбирает цели для последующих исследований образцов горной породы в поисках древней марсианской жизни.

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Марсоход Perseverance самостоятельно принял решение изучить два камня с поверхности Марса без указаний специалистами с Земли. В NASA считают, что таким образом эффективность поиска марсоходом древней жизни на Красной планете только возрастает, сообщает Space.

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Марсоход Perseverance имеет несколько важных научных приборов, которые помогают ему ориентироваться в пространстве и проводить анализ окружающей среды, а особенно поверхности Марса.

SuperCam

Прибор SuperCam представляет собой набор различных инструментов, с помощью которых марсоход может проводить оптический и химический анализ горных пород. Прибор имеет специальный лазер и спектрометры, которые помогают искать потенциальную жизнь на Марсе.

В недавнем отчете NASA говорится, что Perseverance сам выбрал две цели для своих научных исследований и с помощью лазера "просверлил" местные камни, чтобы узнать их химический состав и оценить возможность наличия там микробной жизни.

"Обычно специалисты миссии выбирают цели для исследования марсоходом. Но в этом случае свою работу аппарат начинает только на следующий день. Но он может и сам принимать такие решения и сразу же приступать к работе, то есть сразу же после этого делает "выстрел" лазером", — говорит Роджер Винс из Лос-Аламосской национальной лаборатории, где был создан прибор SuperCam.

Умный марсоход

По словам ученых, такие действия марсохода могут помочь специалистам на Земле быстрее получить данные о химическом составе той или иной породы. Это дает возможность ученым принять решение: изучать ли эти породы дальше, или пусть марсоход продолжает свое движение.

[ + – ] Принимать решения марсоходу помогает специальное программное обеспечение, которое разработали в Лаборатории реактивного движения NASA Фото: NASA

Принимать решения марсоходу помогает специальное программное обеспечение, которое разработали в Лаборатории реактивного движения NASA.

"Программа анализирует изображения местности и указывает на возможные цели для исследования. После этого SuperCam запускает свой лазер, чтобы марсоход мог определить химический состав одной или двух выбранных целей", — говорит Винс.

NASA ожидает еще более эффективной работы

Программное обеспечение под названием AEGIS ученые тестировали начиная с марта этого года и теперь ученые имеют доказательства того, что такой способ принятия решений марсоходом показывает свою эффективность.

"Мы будем и дальше использовать эту программу, ведь она дает возможность получить данные о составе горных пород быстрее", — говорит Винс.

Марсоход Perseverance, который начал свою работу на Красной планете еще в феврале прошлого года, продолжает исследовать кратер Езеро и дельту древней марсианской реки. Ведь здесь, как считают ученые, можно найти породы, в которых сохранилась микробная жизнь. Все собранные образцы с поверехности Марса отправятся на Землю в 2030-х годах.

Как уже писал Фокус, напарник марсохода Perseverance, вертолет Ingenuity, который помогает наземному аппарату исследовать поверхность Марса, прислал новые снимки Красной планеты.