NASA показало, как выглядит поверхность Марса "глазами" вертолета Ingenuity (видео)

Марсианский летательный аппарат даже смог "увидеть" следы, которые оставил марсоход Perseverance.

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NASA показало серию фотографий поверхности Марса, который сделал вертолет Ingenuity, объединив их в видеоролик. Эти снимки летательный аппарат сделал во время пока что последнего на сегодня 28 полета, сообщает Space.

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На фотографиях, которые прислал Ingenuity даже видно следы его партнера – марсохода Perseverance, с которым вертолет проводит совместное изучение Красной планеты и в частности кратера Езеро. Как уже писал Фокус марсоход сейчас двигается медленно но уверенно к своей следующей цели, где, как считают ученые он сможет взять очередные образцы марсианских горных пород, в которых могут быть признаки древней микробной жизни.

[ + – ] Марсианский летательный аппарат даже смог "увидеть" следы, которые оставил марсоход Perseverance Фото: NASA

Что же касается вертолета Ingenuity, который весит всего 1,8 кг, то он выполнил свой пока что 28 полет на Марсе, что уже превосходит все ожидания руководителей миссии из NASA. Сам полет занял 2,5 минуты и вертолет успел пролететь 418 метров.

Оба аппарата совершили совместную посадку на Марсе еще в феврале 2021 года. Изначально ученые NASA хотели проверить работоспособность первого летательного аппарат на другой планете во время пяти полетов. Но позже, оказалось, что Ingenuity может продолжать работу и руководители миссии решили сделать его "разведчиком", который исследует местность, для того чтобы марсоход Perseverance мог двигаться наиболее безопасным для себя маршрутом в поисках жизни на Марсе.

Фокус уже писал о том, что в марте в NASA приняли решение, что марсианский вертолет должен и дальше продолжать свою работу на Красной планете, даже несмотря на то, что он давно превысил свой предполагаемый срок службы. Основным источником энергии для вертолета является солнечный свет. Но сейчас на Марсе начались сильные песчаные и пылевые бури. Поэтому солнечные панели вертолета покрываются пылью, и он получает меньше энергии.

С этим была связана проблема, которая испугала ученых на Земле, ведь вертолет не вышел вовремя на связь с марсоходом Perseverance, как уже писал Фокус. Связь между двумя марсианскими аппаратами является критически важной для успеха миссии, ведь Ingenuity передает все данные именно через марсоход. Но ученым удалось возобновить работу летательного аппарата и теперь он должен экономить больше энергии, что позволит ему прослужить на Марсе более длительное время.

Также Фокус писал о том, что вертолет Ingenuity сделал снимки поверхности на Марсе, которая очень напоминает ту, которую можно увидеть на Земле, что очень заинтриговало ученых.

Напоминаем, что исследователям из Хьюстонского университета удалось определить одну из главных причин появления мощных пылевых бурь на Красной планете.

Также напоминаем, что ученые представили новые звуки Марса, записанные марсоходом Perseverance.