Хиты из иного мира. Ученые представили новые звуки Марса, записанные Perseverance

Последние записи с поверхности планеты намного мягче прошлых. Тогда звуки получились неприятными из-за электромагнитных помех.

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За более чем 15 месяцев работы на Марсе марсоход NASA Perseverance записал несколько звуков окружающей среды планеты. Команда ученых отобрала некоторые из этих записей и составила пятичасовой "марсианский плейлист", пишет Gizmodo.

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Стоит отметить, что Марс — довольно спокойная планета. Фактически, некоторые естественные марсианские шумы, такие как ветер, примерно на 20 децибел тише, чем те же самые шумы на Земле.

"На Марсе оказалось так тихо, что в какой-то момент мы подумали, что сломался микрофон", — рассказал Батист Шид, ученый-планетолог из Лос-Аламосской национальной лаборатории.

Аудиозапись с марсохода была сделана еще в прошлом году. Однако тогда все звуки оказались слишком неприятными из-за электромагнитных помех. Последние же записи с поверхности планеты помягче прошлых визгов.

Несмотря на то, что у экспертов недостаточно материала для работы, они все же делают несколько открытий. Так, например, они определили, что марсианский ветер имеет крайнюю изменчивость, резко меняясь от легкого бриза до сильных порывов.

Также команда изучила рассеяние звука на Марсе, подтвердив, что высокие звуки распространяются быстрее, чем низкие, что крайне необычно.

"Что интересно, Марс — единственное место в Солнечной системе, где это происходит в слышимом диапазоне из-за уникальных свойств молекулы углекислого газа, из которого состоит атмосфера", — объяснил Шид.

По мнению исследователей, углекислый газ в атмосфере Марса также играет роль в сезонности звука. Поскольку зимой молекулы на марсианских полюсах замерзают, атмосфера становится менее плотной, поэтому громкость между марсианскими временами года меняется примерно на 20%.

Марсоход Perseverance высадился на Марс в феврале 2021 года с набором технологий, призванных выяснить, была ли на Красной планете в древнем прошлом микробная жизнь. Но помимо этих научных приборов, марсоход также оснащен двумя микрофонами.

Напомним, что ранее ученые заявили о своем намерении отключить спускаемый аппарат InSight на Марсе. Главной причиной такого решения являются проблемы с источником питания, поскольку солнечные панели постоянно покрываются марсианской пылью.