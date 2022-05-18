Пришло время прощаться. NASA заявило, что в этом году отключит зонд InSight на Марсе
Как отметили астрономы, главной причиной выхода из эксплуатации космического аппарата являются проблемы с источником питания.
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После трех с половиной лет исследований внутреннего строения и состава Красной планеты миссия аппарата NASA InSight завершается, пишет Inverse.
Команда InSight объявила, что солнечные панели стационарного зонда покрыты марсианской пылью, что препятствует его источнику питания. Это означает, что InSight начнет потихоньку готовиться к выходу из эксплуатации, а научная деятельность завершится к концу этого лета.
"Когда InSight впервые достиг Марса в ноябре 2018 года, у нас было около 5000 ватт-часов на сол. Сол — это марсианские дни. Сегодня же мы используем примерно десятую часть этой доступной мощности, примерно около 500 ватт-часов на сол. Марсианская пыль покрывает солнечные панели, что ограничивает объем работ, которые мы можем выполнять", — рассказала заместитель руководителя миссии зонда Катя Замора Гарсия.
Процесс вывода InSight из эксплуатации начнется в течение следующих нескольких недель. По словам Заморы Гарсии, в течение весны 2022 года команда постоянно запускает сейсмометр зонда и инструктирует его роботизированную руку для выполнения нескольких маневров. После этого ученые отправят руку "на пенсию", а уже ближе к концу лета отключат сейсмометр.
Как отметила Замора Гарсия, команда закончит большинство научных наблюдений к концу лета и официально завершит работу к концу года.
Важность миссии InSight
Аппарат InSight прослушивал внутреннюю часть Красной планеты с тех пор, как в ноябре 2018 года достиг плоской равнины Элизий в нескольких градусах к северу от экватора планеты.
Ближайшим "коллегой" InSight по исследованию является марсоход Curiosity, место посадки которого находится в 600 км, что примерно соответствует длине атлантического побережья Флориды. Но, в отличие от своего брата на колесах, InSight неподвижен. Прислушиваясь к марсотрясениям, зонд позволил глубже взглянуть на соседний с нами скалистый мир.
"Мы извлекли много уроков из всех проблем, с которыми столкнулись в марсианской среде, и надеемся, что полученные знания мы сможем использовать в будущих миссиях", — подчеркнула Замора Гарсия.
Как заключили ученые, миссия InSight дала представление о Марсе, которое они не могли получить ни с одного другого космического аппарата. Изучение данных InSight действительно продвинуло их понимание того, как скалистые планеты формировались по всей Вселенной.
Напомним, что в начале мая высокочувствительный сейсмометр InSight обнаружил на Марсе самое сильное землетрясение, когда-либо зарегистрированное на другой планете.