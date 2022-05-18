Пришло время прощаться. NASA заявило, что в этом году отключит зонд InSight на Марсе

Как отметили астрономы, главной причиной выхода из эксплуатации космического аппарата являются проблемы с источником питания.

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После трех с половиной лет исследований внутреннего строения и состава Красной планеты миссия аппарата NASA InSight завершается, пишет Inverse.

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Команда InSight объявила, что солнечные панели стационарного зонда покрыты марсианской пылью, что препятствует его источнику питания. Это означает, что InSight начнет потихоньку готовиться к выходу из эксплуатации, а научная деятельность завершится к концу этого лета.

"Когда InSight впервые достиг Марса в ноябре 2018 года, у нас было около 5000 ватт-часов на сол. Сол — это марсианские дни. Сегодня же мы используем примерно десятую часть этой доступной мощности, примерно около 500 ватт-часов на сол. Марсианская пыль покрывает солнечные панели, что ограничивает объем работ, которые мы можем выполнять", — рассказала заместитель руководителя миссии зонда Катя Замора Гарсия.

Процесс вывода InSight из эксплуатации начнется в течение следующих нескольких недель. По словам Заморы Гарсии, в течение весны 2022 года команда постоянно запускает сейсмометр зонда и инструктирует его роботизированную руку для выполнения нескольких маневров. После этого ученые отправят руку "на пенсию", а уже ближе к концу лета отключат сейсмометр.

Как отметила Замора Гарсия, команда закончит большинство научных наблюдений к концу лета и официально завершит работу к концу года.

Важность миссии InSight

[ + – ] Пыльные солнечные панели InSight

Аппарат InSight прослушивал внутреннюю часть Красной планеты с тех пор, как в ноябре 2018 года достиг плоской равнины Элизий в нескольких градусах к северу от экватора планеты.

Ближайшим "коллегой" InSight по исследованию является марсоход Curiosity, место посадки которого находится в 600 км, что примерно соответствует длине атлантического побережья Флориды. Но, в отличие от своего брата на колесах, InSight неподвижен. Прислушиваясь к марсотрясениям, зонд позволил глубже взглянуть на соседний с нами скалистый мир.

"Мы извлекли много уроков из всех проблем, с которыми столкнулись в марсианской среде, и надеемся, что полученные знания мы сможем использовать в будущих миссиях", — подчеркнула Замора Гарсия.

Как заключили ученые, миссия InSight дала представление о Марсе, которое они не могли получить ни с одного другого космического аппарата. Изучение данных InSight действительно продвинуло их понимание того, как скалистые планеты формировались по всей Вселенной.

Напомним, что в начале мая высокочувствительный сейсмометр InSight обнаружил на Марсе самое сильное землетрясение, когда-либо зарегистрированное на другой планете.