Настав час прощатися. NASA заявило, що цього року відключить зонд InSight на Марсі

Як зазначили астрономи, головною причиною виходу з експлуатації космічного апарату є проблеми із джерелом живлення.

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Після трьох із половиною років досліджень внутрішньої будови та складу Червоної планети місія апарату NASA InSight завершується, пише Inverse.

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Команда InSight оголосила, що сонячні панелі стаціонарного зонда покриті марсіанським пилом, що перешкоджає його джерелу живлення. Це означає, що InSight почне потихеньку готуватися до виходу з експлуатації, а наукова діяльність завершиться до кінця цього літа.

"Коли InSight вперше досяг Марса в листопаді 2018 року, у нас було приблизно 5 000 ват-годин на сол. Сол — це марсіанські дні. Сьогодні ж ми використовуємо приблизно десяту частину цієї доступної потужності, приблизно 500 ват-годин на сол. Марсіанський пил покриває сонячні панелі, що обмежує обсяг робіт, які ми можемо виконувати", — розповіла заступниця керівника місії зонда Катя Замора Гарсія.

Процес виведення InSight з експлуатації розпочнеться протягом наступних кількох тижнів. За словами Замори Гарсії, протягом весни 2022 року команда постійно запускає сейсмометр зонда й інструктує його роботизовану руку для виконання кількох маневрів. Після цього вчені відправлять руку "на пенсію", а вже ближче до кінця літа відключать сейсмометр.

Як зазначила Замора Гарсія, команда закінчить більшість наукових спостережень до кінця літа й офіційно завершить роботу до кінця року.

Важливість місії InSight

[ + – ] Пилові сонячні панелі InSight

Апарат InSight прослуховував внутрішню частину Червоної планети з того часу, як у листопаді 2018 року досяг плоскої рівнини Елізій за кілька градусів на північ від екватора планети.

Найближчим "колегою" InSight дослідження є марсохід Curiosity, місце посадки якого знаходиться в 600 км, що приблизно відповідає довжині атлантичного узбережжя Флориди. Але, на відміну від свого брата на колесах, InSight нерухомий. Прислухаючись до марсотрусів, зонд дозволив глибше поглянути на сусідній з нами скелястий світ.

"Ми засвоїли багато уроків з усіх проблем, з якими зіткнулися в марсіанському середовищі, і сподіваємося, що отримані знання ми зможемо використати у майбутніх місіях", — наголосила Замора Гарсія.

Як підсумували вчені, місія InSight дала уявлення про Марс, яке вони не могли отримати з жодного іншого космічного апарату. Вивчення даних InSight дійсно просунуло їхнє розуміння того, як скелясті планети формувалися по всьому Всесвіту.

Нагадаємо, що на початку травня високочутливий сейсмометр InSight зафіксував на Марсі найсильніший землетрус, коли-небудь зареєстрований на іншій планеті.