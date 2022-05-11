Жахливий землетрус на Марсі: апарат NASA зафіксував новий рекорд на Червоній планеті

Згідно з новими даними, тепер ці підземні поштовхи на Марсі найсильніші за історію спостережень.

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Наземний апарат InSight, який продовжує свою роботу на Марсі, незважаючи на всі труднощі, з якими він зіткнувся, зафіксував маротрус силою в 5 балів. До цього рекордним мартрусом були підземні поштовхи магнітудою 4,1 та 4,2 бали. Новий маротрус, який космічний апарат зафіксував 4 травня 2022 року, є поки що абсолютним рекордсменом серед усіх підземних поштовхів, які реєстрував людський апарат на іншій планеті, повідомляє ScienceAlert.

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Як уже писав Фокус раніше, апарат NASA InSight "помітив" на Марсі два потужні землетруси, які часто називають марсотрусами, магнітудою в 4,1 і 4,2 бала. Вони сталися в різних місцях і до отримання нових даних вважалися найсильнішими проявами сейсмічної активності на Марсі.

Рекордний землетрус на Марсі

Новий маротрус силою в 5 балів відбувся 4 травня та вже став рекордним за час спостереження за сейсмічною активністю Марса апаратом InSight із листопада 2018 року.

На Землі подібний землетрус силою 5 балів вважається проявом помірної сейсмічної активності та міг би призвести до незначних руйнувань. Але на Марсі рівень сейсмічної активності нижчий, ніж на нашій планеті, і тому подібний маротрус — це справжній монстр серед таких подій.

Поки що вчені NASA не знають, де саме стався рекордний маротрус і що стало причиною його появи. У будь-якому випадку, це ще одна сейсмічна подія, яку потрібно вивчити на додаток до вже наявних даних про більш ніж 1300 землетрусів на Червоній планеті, які зафіксував за час своєї роботи апарат InSight.

Маротруси допомагають у вивченні Червоної планети

Вивчення сейсмічної активності на Марсі дає можливість вченим отримати більше інформації про кору, мантію та ядро Червоної планети. Ці дані можуть допомогти в розумінні того, як сформувався Марс.

[ + – ] Наземний апарат InSight, який продовжує свою роботу на Марсі, незважаючи на всі труднощі, з якими він зіткнувся, зафіксував мартрус силою в 5 балів Фото: InSight

"Ми вважаємо, що це новий маротрус дасть нове уявлення про Марс. Учені будуть аналізувати ці дані, щоб дізнатися більше про цю планету", — говорить Брюс Банердт із Лабораторії реактивного руху NASA, керівник місії InSight

Враховуючи той факт, що маротруси в основному не такі сильні, як землетруси на Землі, їх дуже важко виявити. Щоб упоратися з цим завданням, посадковий апарат InSight спочатку оснастили дуже чутливим сейсмометром SEIS.

У апарата InSight зараз проблеми

На жаль, зараз апарат Insight має технічні труднощі. Як уже писав Фокус, на Марсі настала зима, і повітря наповнилося величезною кількістю пилу. Цей пил покриває сонячні панелі апарату та не дає можливості отримувати достатньо сонячної енергії, яка потрібна для його роботи.

[ + – ] Пил покриває сонячні панелі апарата й не дає можливості отримувати достатньо сонячної енергії, яка необхідна для його роботи Фото: ISS

Зараз Insight перейшов у безпечний режим роботи для економії енергії, і в NASA сподіваються, що апарат все ж таки зможе "прожити" на Марсі до кінця 2022 року. Орбітальний апарат Mars Reconnaissance Orbiter зміг навіть сфотографувати покритий пилом посадковий апарат, як писав Фокус.

Нагадуємо також, що ще одна технічна проблема виникла з апаратами NASA на Марсі. Вертоліт Ingenuity втратив зв'язок із марсоходом Perseverance теж через величезну кількість пилу, який покрив його сонячні панелі.

Також Фокус писав про те, що вчені виявили на Марсі новий кратер, який з'явився нещодавно.