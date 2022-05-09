Астероїди бомблять Червону планету. Вчені виявили на Марсі свіжий кратер (фото)

Дослідники вважають, що цьому ударному кратеру лише кілька років.

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На поверхні Марса постійно відбуваються різні зміни. Часто вони пов'язані зі змінами сезонів та вітром. Але ще одним фактором, який змінює ландшафт Червоної планети є удари космічного каміння. Після себе вони залишають ударні кратери. Саме такий новий об'єкт виявили вчені, вивчаючи знімки космічного апарату Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), який кружляє навколо Марса, повідомляє Universe Today.

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Вчені з Університету штату Аризона, розбираючи архівні знімки поверхні Марса, які зробив апарат MRO, виявили новий ударний кратер. Коли він точно там з'явився, поки не відомо. Але знімок апарат зробив у липні 2020 року, а на попередній фотографії цього ж місця датованої 2018 роком цього кратера не було. Значить йому лише кілька років.

Спочатку космічний апарат MRO за допомогою камери CTX шукає різні аномалії, що свідчать про зміну ландшафту Марса. Потім за допомогою камери HiRISE, яка може робити детальніші зображення, апарат досліджує певні ділянки, які зазнали змін. Завдяки даним космічного апарату вчені з'ясували, що на Марс падає приблизно 200 космічних каменів на рік, але це переважно невеликі удари.

[ + – ] Поки точних даних про розмір кратера немає. Вчені чекають на нові зображення цього місця, щоб підтвердити ознаки наявності льоду в цьому кратері Фото: ISS

Поки точних даних про розмір кратера немає. Вчені чекають на нові зображення цього місця, зокрема для того, щоб підтвердити ознаки наявності льоду в цьому кратері. Хоча на знімку видно яскраві ділянки, які можуть свідчити про наявність льоду, найімовірніше його там немає. За словами вчених, цей кратер знаходиться неподалік екватора і знімок зроблений вдень, коли особливо сильне сонячне випромінювання.

Також, за словами вчених, можливо, на цій фотографії видно не справжній колір кратера, і він виглядає по-іншому. Це пов'язано з тим, що HiRISE бачить Марс в іншій частині спектру, ніж людське око. З усім тим, такі зображення становлять особливу цінність, оскільки вони показують різницю між різними породами й структурами кратера.

Нагадуємо, що NASA показало, як насправді виглядає іній на Марсі. За словами вчених, цей іній є "брудним".