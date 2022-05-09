Астероиды бомбят Красную планету. Ученые обнаружили на Марсе свежий кратер (фото)

Исследователи считают, что этому ударному кратеру всего несколько лет.

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На поверхности Марса постоянно происходят разные изменения. Часто они связаны с переменами сезонов и ветром. Но еще одни фактором, который изменяет ландшафт Красной планеты являются удары космических камней. После себя они оставляют ударные кратеры. Именно такой новый объект обнаружили ученые изучая снимки космического аппарата Mars Reconnaissance Orbiter (MRO), который кружит вокруг Марса, сообщает Universe Today.

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Ученые из Университета штата Аризона при разборе архивных снимков поверхности Марса, которые сделал аппарат MRO обнаружили новый ударный кратер. Когда он точно там появился пока не известно. Но снимок аппарат сделал в июле 2020 года, а на предыдущей фотографии этого же места датированной 2018-м годом, этого кратера не было. Значит ему всего несколько лет.

Изначально космический аппарат MRO с помощью камеры CTX ищет разные аномалии, которые свидетельствуют об изменении ландшафта Марса. Затем с помощью камеры HiRISE, которая может делать более детализированные изображения, аппарат исследует определенные участки, которые подверглись изменениям. Благодаря данным космического аппарата ученые выяснили, что на Марс падает примерно 200 космических камней в год, но это в основном небольшие удары.

[ + – ] Пока что точных данных о размере кратера нет. Ученые ждут новых изображений этого места, чтобы подтвердить признаки наличия льда в этом кратере Фото: NASA

Пока что точных данных о размере кратера нет. Ученые ждут новых изображений этого места, в том числе для того, чтобы подтвердить признаки наличия льда в этом кратере. Хотя на снимке и видны яркие участки, которые могут говорить о наличии льда, скорее всего его там нет. По словам ученых, этот кратер находится недалеко от экватора и снимок был сделан днем, когда особенно сильное солнечное излучение.

Также, по словам ученых, возможно на этой фотографии виден не настоящий цвет кратера, и он выглядит по-другому. Это связано с тем, что камера HiRISE видит Марс в другой части спектра, чем человеческий глаз. Тем не менее, подобные изображения представляют особую ценность, поскольку они показывают различия между разными породами и структурами кратера.

Напоминаем, что NASA показало, как на самом деле выглядит иней на Марсе. По словам ученых, этот иней является "грязным".