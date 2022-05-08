Слякоть на Марсе. NASA показало, как на самом деле выглядит иней на Красной планете (фото)

Новое исследование показывает, что иней на Марсе, является "грязным".

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По словам ученых, сине-белый иней, который покрывает поверхность Марса, на самом деле "грязный" и в нем присутствуют частицы пыли. И большую его часть невозможно увидеть невооруженным глазом, сообщает Daily Mail.

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Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA использовали космический аппарат "Марс Одиссей", чтобы лучше изучить марсианский иней. Когда ученые посмотрели на изображения марсианской поверхности, сделанные с помощью орбитального аппарата в видимом свете, они увидели бело-голубой утренний иней, который освещает восходящее Солнце.

[ + – ] Ученые из Лаборатории реактивного движения NASA использовали космический аппарат "Марс Одиссей", чтобы лучше изучить марсианский иней Фото: wikipedia

Но, когда ученые посмотрели на изображения поверхности Марса с помощью теплочувствительной камеры орбитального аппарата, то иней казалось занимает большую территорию, причем там, где его не видно в видимом свете.

[ + – ] Иней на поверхности Марса, который состоит в основном из углекислого газа, кажется голубовато-белым на этих изображениях, которые сделал аппарат "Марс Одиссей" Фото: NASA

Этот иней образуется на Марсе ночью и состоит из углекислого газа или сухого льда, но до этого ученые не могли объяснить, почему так много инея невозможно было увидеть невооруженным глазом. Теперь ученые предполагают, что они увидели признаки "грязного инея" — сухого льда, который смешан с мелкими частицами пыли, которые скрывают его в видимом свете, но не в инфракрасном свете.

Это явление "грязного инея", вероятно, является причиной появления темных полос, которые тянутся вниз по склонам Марса, и вызваны пылевыми потоками, которые медленно меняют форму горных склонов по всей планете в течение миллионов лет.

[ + – ] Это явление "грязного инея", вероятно, является причиной появления темных полос, которые тянутся вниз по склонам Марса Фото: NASA

Текущая орбита космического аппарата "Марс Одиссей" позволяет взглянуть на Марс в 7 часов утра по местному марсианскому времени, что дает возможность лучше изучить иней, покрывающий поверхность Марса, говорят ученые.

"Поскольку на Марсе очень тонкая атмосферы, Солнце быстро нагревает иней, который накапливается за ночь. Сухой лед не тает, а испаряется в атмосферу за считанные минуты", — говорит Сильвен Пике из Лаборатории реактивного движения NASA.

[ + – ] Нанеся на карту полосы на склонах Марса, ученые обнаружили, что они, как правило, появляются в местах с утренним инеем Фото: NASA

"Рядом с полюсами Марса много сухого льда, но мы искали его ближе к экватору, где обычно слишком тепло для образования инея из сухого льда", — говорит Лукас Ланге из Лаборатории реактивного движения NASA

Нанеся на карту полосы на склонах Марса, ученые обнаружили, что они, как правило, появляются в местах с утренним инеем. Ученые предполагают, что эти полосы появились в результате испарения инея.

"Каждый раз, когда мы изучаем Марс, то находим все более экзотические процессы, которых нет на Земле и это очень интересно", — говорит Пике.

Напоминаем, что NASA создало симуляцию Красной планеты для тренировки астронавтов. Космическое агентство предлагает разработчикам и дизайнерам заработать 70 тысяч долларов, создавая различные условия на виртуальном Марсе.

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