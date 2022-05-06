Виртуальный Марс. NASA создало симуляцию Красной планеты для тренировки астронавтов

Космическое агентство предлагает разработчикам и дизайнерам заработать 70 тысяч долларов, создавая различные условия на виртуальном Марсе.

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NASA совместно с создателем игры Fortnite компанией Epic Games создало виртуальную версию Марса. Учитывая то, что эту симуляцию будущие астронавты смогут использовать при подготовке к полету, космическое агентство предлагает разработчикам и дизайнерам создать в этом виртуальном мире сценарии, с которыми может столкнуться первый экипаж по прибытии, сообщает Daily Mail.

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Компания Epic Games используя игровой движок Unreal Engine 5, создала максимально реалистичную картину Марса. Здесь сменяется день и ночь, меняется погода, а также можно увидеть почти 250 квадратных километров реально изученного марсианского ландшафта.

[ + – ] NASA совместно с создателем игры Fortnite компанией Epic Games создало виртуальную версию Марса Фото: Epic Games

NASA предлагает разработчикам и дизайнерам создать разные сценарии того, с чем могут столкнуться первые поселенцы на Красной планете. 20 победителей проекта суммарно получат 70 тысяч долларов. Специалистам нужно создать своеобразный игровой симулятор, который могли бы использовать астронавты, когда одевают очки виртуальной реальности для подготовки к тому, что их ждет на Марсе.

[ + – ] NASA предлагает разработчикам и дизайнерам создать разные сценарии того, с чем могут столкнутся первые поселенцы на Красной планете Фото: Epic Games

Главная задача разработчиков создать те условия, в которых будут находиться астронавты на Красной планете. Также нужно создать варианты выполнения разнообразных задач, от которых зависит жизнь астронавтов и самой базы.

[ + – ] Нужно создать варианты выполнения разнообразных задач, от которых зависит жизнь астронавтов и самой базы Фото: Epic Games

В первую очередь астронавтам нужно построить базу и всю необходимую инфраструктуру, а также установить солнечные панели, системы связи с Землей, системы жизнеобеспечения. Это своеобразный открытый игровой мир, где астронавты должны будут выжить, хоть и находясь пока на Земле.

[ + – ] Это своеобразный открытый игровой мир, где астронавты должны будут выжить, хоть и находясь пока на Земле Фото: Epic Games

Разработчиков также просят создать сценарии научной деятельности астронавтов. Сюда могут входить геологические исследования, поиск признаков жизни, исследование погоды или других важных научных аспектов на Марсе. В NASA говорят, что не ограничивают фантазию участников проекта и они могут сами предложить вариант, как будут выглядеть транспортные средства, вспомогательные роботы и моделируемые опасности, с которыми придется столкнуться астронавтам.

[ + – ] Разработчиков также просят создать сценарии научной деятельности астронавтов. Сюда могут входить геологические исследования, поиск признаков жизни, исследование погоды или других важных научных аспектов на Марсе Фото: Epic Games

В данном проекте могут принять участие разработчики и дизайнеры, старше 18 лет со всего мира. Конечно, если ваша страна находится под санкциями США, то эта возможность заработать денег не для вас.

NASA хочет хорошо подготовиться к первой высадке человека на Марс, ведь те, кто полетит на Красную планету, смогут вернуться обратно только через 2 года после приземления. Пока что в NASA не озвучивают точной даты, когда агентство сможет отправить первых астронавтов на Марс.

Это точно произойдет не раньше, чем повторная высадка человека на Луну, которая запланирована на 2026 год. И скорее всего, полет на Марс не состоится до конца 2020-х. Хотя владелец компании SpaceX Илон Маск все еще надеется отправить людей на Марс в 2029 году. Хотя, по его словам, это не будет "легкой прогулкой".

В то же время Китай также проявляет свои амбиции касательно покорения Красной планеты. В Пекине считают, что смогут отправить своих астронавтов на Марс уже до конца 2030-х годов.

Напоминаем, что ученые нашли новый способ обеспечить энергией будущую колонию на Красной планете и эта технология может быть применима и на Земле.