"На Марсе вас ждет тяжелая работа": Илон Маск предупредил космических романтиков

Владелец компании SpaceX считает, что колонизация Марса — это не для слабонервных людей.

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Во время очередной конференции, которую организовал американский частный некоммерческий фонд TED, Илон Маск заявил, что на начальном этапе колонизации Красной планеты жизнь там не будет роскошной. По словам Маска, колонизация Марса — это будет опасная и тяжелая работа, сообщает Business Insider.

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Илон Маск во время выступления на конференции провел параллель с набором участников в экспедицию в Антарктиду известного исследователя Эрнеста Шеклтона с тем, что ждет будущих колонистов Марса. В начале 20 века всем желающим отправиться на ледяной континент говорили, что это будет опасное путешествие и возвращение из него не гарантировано.

Там опасно и там мало места

"Если представить призыв лететь на Марс в виде рекламного сообщения, то оно должно звучать так: "Там опасно и там мало места. Вы можете не вернуться. Вас ждет тяжелая работа", — сказал Маск.

Возвращаясь к аналогиям с Антарктидой, то там средняя температура составляет -56 градусов Цельсия. На Марсе выжить намного сложнее, хотя бы потому, что там средняя температура составляет -62 градуса Цельсия.

[ + – ] Марс - это не самая гостеприимная планета Фото: NASA

Не стоит забывать, что на Красной планете каменистая поверхность, изрытая каньонами и много вулканов. Человеку на Марсе выжить трудно еще и потому, что там тонкая атмосфера, не пригодная для дыхания, только треть обычной земной силы тяжести и низкое атмосферное давление. Человек без специального скафандра не сможет прожить на Марсе больше 2-3 минут.

Город на Марсе

Что касается Илона Маска, то он хочет построить на четвертой планете от Солнца настоящий автономный город. По словам владельца компании SpaceX, для этого нужно доставить на Марс примерно 1 млн тонн грузов со всем необходимым оборудованием. Строительство и доставка всего необходимого по оценкам Маска будет стоить от 100 млрд до 10 трлн долларов.

[ + – ] Концепт первой марсианской базы по версии компании SpaceX Фото: SpaceX

Американский миллиардер во время конференции TED заявил, что будущим колонистам для того, чтобы выжить и прожить достаточно долго на Марсе нужно будет переосмыслить подходы к организации общества и изменить свое сознание.

100 тысяч за полет на Марс

Что касается полетов на Марс, то Маск считает, что на его ракетах туда можно будет слетать примерно за 100 тысяч долларов. По словам Маска, автономный город появится на Марсе уже в ближайшие десятилетия.

"Хотя, скорее всего я буду уже давно мертв, прежде, чем моя мечта о городе на Марсе станет реальностью", — сказал Маск.

Владелец компании SpaceX надеется построить тысячу космических кораблей Starship за 10 лет, с помощью которых можно будет отправить 1 млн человек на Марс к 2050 году. Маск не оставляет надежды доставить первых людей на Красную планету уже в 2029 году.

Что касается первого запуска на орбиту космического корабля Starship, то этот запуск, по словам Маска, должен состояться в течение нескольких месяцев.

Фокус уже писал о том, что Илон Маск назвал дату, когда его космический корабль Starship отправится на орбиту. Это будет первый испытательный полет ракеты Super Heavy вместе с космическим кораблем Starship.

Фокус также писал о том, что Илон Маск рассказал, когда же он, хоть приблизительно, отправит первых людей на Красную планету.