"На Марсі на вас чекає важка робота": Ілон Маск попередив космічних романтиків

Власник компанії SpaceX вважає, що колонізація Марса — це не для людей зі слабкими нервами.

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Під час чергової конференції, яку організував американський приватний некомерційний фонд TED, Ілон Маск заявив, що на початковому етапі колонізації Червоної планети життя не буде розкішним. За словами Маска, колонізація Марса буде небезпечною та важкою роботою, повідомляє Business Insider.

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Ілон Маск під час виступу на конференції провів паралель із набором учасників в експедицію в Антарктиду відомого дослідника Ернеста Шеклтона з тим, що чекає на майбутніх колоністів Марса. На початку 20 століття всім охочим вирушити на крижаний континент говорили, що це буде небезпечна подорож і повернення з неї не гарантоване.

Там небезпечно, і там мало місця

"Якщо уявити заклик летіти на Марс як рекламне повідомлення, воно має звучати так: "Там небезпечно, і там мало місця. Ви можете не повернутись. На вас чекає важка робота", — сказав Маск.

Повертаючись до аналогій із Антарктидою, там середня температура становить -56 градусів за Цельсієм. На Марсі вижити набагато складніше, хоча б тому, що середня температура становить -62 градуси за Цельсієм.

[ + – ] Марс — це не найгостинніша планета Фото: ISS

Не варто забувати, що на Червоній планеті кам'яниста поверхня, порита каньйонами, і багато вулканів. Людині на Марсі вижити важко ще й тому, що там тонка атмосфера, не придатна для дихання, лише третина звичайної земної сили тяжіння та низький атмосферний тиск. Людина без спеціального скафандра не зможе прожити на Марсі більше 2-3 хвилин.

Місто на Марсі

Щодо Ілона Маска, то він хоче побудувати на четвертій планеті від Сонця справжнє автономне місто. За словами власника компанії SpaceX, для цього потрібно доставити на Марс приблизно 1 млн тонн вантажів із усім необхідним обладнанням. Будівництво та доставка всього необхідного, за оцінками Маска, коштуватиме від 100 млрд до 10 трлн доларів.

[ + – ] Концепт першої марсіанської бази за версією компанії SpaceX Фото: SpaceX

Американський мільярдер під час конференції TED заявив, що майбутнім колоністам для того, щоб вижити та прожити досить довго на Марсі, потрібно буде переосмислити підходи до організації суспільства та змінити свою свідомість.

100 тисяч за політ на Марс

Щодо польотів на Марс, то Маск вважає, що на його ракетах туди можна буде злітати приблизно за 100 тисяч доларів. За словами Маска, автономне місто з'явиться на Марсі вже протягом найближчих десятиліть.

"Хоча, швидше за все, я буду вже давно мертвий, перш ніж моя мрія про місто на Марсі стане реальністю", — сказав Маск.

Власник компанії SpaceX сподівається побудувати тисячу космічних кораблів Starship за 10 років, за допомогою яких можна буде відправити 1 млн людей на Марс до 2050 року. Маск не залишає надії доставити перших людей на Червону планету вже 2029 року.

Щодо першого запуску на орбіту космічного корабля Starship, то цей запуск, за словами Маска, має відбутися протягом кількох місяців.

Фокус уже писав про те, що Ілон Маск назвав дату, коли його космічний корабель Starship вирушить на орбіту. Це буде перший випробувальний політ ракети Super Heavy разом із космічним кораблем Starship.

Фокус також писав про те, що Ілон Маск розповів, коли він, хоч приблизно, відправить перших людей на Червону планету.