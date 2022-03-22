Ілон Маск назвав дату, коли його космічний корабель Starship вирушить на орбіту

Глава SpaceX поки що лише оприлюднив попередню дату першого випробувального польоту його ракети Super Heavy разом із кораблем Starship.

Ілон Маск не вказав точної дати, але назвав місяць, коли відбудуться знаменна подія в історії SpaceX – перший довгоочікуваний випробувальний запуск на орбіту корабля Starship, повідомляє Futurism.

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За словами генерального директора компанії SpaceX, перший політ ракети має відбутися в травні 2022 року. Вже до квітня компанія випустить 39 двигунів Raptor, призначених для установки на ракету.

SpaceX сподівається провести перший орбітальний політ із використанням двигунів Raptor 2, які, за словами Маска, набагато потужніші та надійніші. Це буде покращена версія попередніх розробок компанії, яка збільшить номінальний потяг.

Попереду в SpaceX ще багато роботи, щоби політ відбувся саме в травні. Наразі готовий до використання новий прототип корабля Starship під назвою Ship 20. Він встановлений на ракеті-носії Super Heavy. Уся ця конструкція перебуває на спеціально обладнаному стартовому майданчику в штаті Техас. Лише минулого тижня космічна компанія вперше випробувала роботу двигунів із повністю заправленими паливними баками.

Є одна важлива перешкода на шляху ракети в космос – це результати екологічної експертизи Федерального авіаційного управління США. Остаточний звіт щодо безпеки польоту в управлінні мають надати не раніше 28 березня.

Майже все готове до запуску ракети Starship, щоб вона вперше покинула Землю, облетіла її та повернулася назад. Тепер залишається лише чекати, чи станеться ця подія в травні, пише Futurism.

Starship

Багаторазова двоступінчаста надважка ракета.

Перший ступінь є ракетою-носієм Super Heavy, а другий ступінь займає корабель Starship.

Ракета призначена для відправки вантажів і людей у космос, а також для польотів на Місяць і Марс.

Висота ракети з урахуванням двох щаблів – 120 метрів.

Діаметр ракети – 9 метрів.

Фокус уже писав про те, що ще в лютому Ілон Маск показав оновлену ракету Starship.

Нагадуємо, що NASA також готується до першого випробувального польоту нової ракети Space Launch System.