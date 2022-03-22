Илон Маск назвал дату, когда его космический корабль Starship отправится на орбиту

Глава SpaceX пока только обнародовал предварительную дату первого испытательного полета его ракеты Super Heavy вместе с кораблем Starship.

Илон Маск не указал точной даты, но назвал месяц, когда должно состоятся знаменательное событие в истории SpaceX – первый долгожданный испытательный запуск на орбиту корабля Starship, сообщает Futurism.

Будь всегда в курсе событий вместе с телеграм-каналом Быстрый Фокус. Подписаться

По словам генерального директора компании SpaceX первый полет ракеты должен состоятся в мае 2022 года. Уже к апрелю компания выпустит 39 двигателей Raptor, которые предназначены для установки на ракету.

SpaceX надеется провести первый орбитальный полет с использованием двигателей Raptor 2, которые, по словам Маска, гораздо мощнее и надежнее. Это будет улучшенная версия предыдущих разработок компании, которая увеличит номинальную тягу.

Впереди у SpaceX еще много работы, чтобы полет состоялся именно в мае. На данный момент уже готов к использованию новый прототип корабля Starship под названием "Ship 20". Он установлен на ракете-носителе Super Heavy. Вся эта конструкция находится на специально оборудованной стартовой площадке в штате Техас. Только на прошлой неделе космическая компания впервые испытала работу двигателей с полностью заправленными топливными баками.

Есть одно важное препятствие на пути ракеты в космос – это результаты экологической экспертизы Федерального авиационного управления США. Окончательный отчет касательно безопасности полета в управлении должны предоставить не раньше 28 марта.

Практически все готово к запуску ракеты Starship, чтобы она впервые покинула Землю, облетела ее и вернулась обратно. Теперь остается только ждать, случится ли это событие в мае, пишет Futurism.

Starship

Многоразовая двухступенчатая сверхтяжелая ракета.

Первую ступень представляет собой ракета-носитель Super Heavy, а вторую ступень занимает корабль Starship.

Ракета предназначена для отправки грузов и людей в космос, а также для полетов на Луну и Марс.

Высота ракеты с учетом двух ступеней – 120 метров.

Диаметр ракеты – 9 метров.

Фокус уже писал о том, что еще в феврале Илон Маск показал обновленную ракету Starship.

Напоминаем, что NASA также готовится к первому испытательному полету своей новой ракеты Space Launch System.