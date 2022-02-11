Політ на Марс за "сміховинні гроші": Ілон Маск презентував оновлений Starship (фото, відео)

Власник SpaceX запевняє, що доставлення 100 тонн вантажу на Марс коштуватиме менше ніж $10 млн. Маск збирається відправити цілий флот на Червону планету, щоб побудувати там місто.

10 лютого глава SpaceX Ілон Маск презентував оновлений багаторазовий космічний корабель Starship із ракетою-носієм Super Heavy. Мільярдер заявив, що якщо влада США дасть дозвіл, перший політ у космос Starship здатний здійснити вже через 2 місяці. Про це повідомляє AP.

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Згідно з планами SpaceX і NASA, 119-метровий корабель використовують для висадження на Місяць у 2025 році. Крім цього Маск збирається створити на Марсі місто, матеріали для якого доставлятиме цілий флот Starship.

Але перш ніж брати на борт людей і важкі вантажі, корабель, згідно з планами Маска, здійснить до Марса тестові місії та доставить на його орбіту маленькі інтернет-супутники Starlink.

[ + – ] Презентація корабля Starship

Ракета-носій Super Heavy вперше стартувала у тестовому режимі у травні 2021 року. Після серії випробувань і потужних вибухів ракета змогла зрештою досягти висоти 10 км.

SpaceX очікує схвалення Федерального авіаційного управління США, перш ніж надіслати тандем Starship-Super Heavy на навколоземну орбіту. Під час презентації Маск сказав, що дозвіл, мабуть, він отримає вже у березні. У такому разі запуск відбудеться у "найближчі кілька місяців". Якщо ж найближчого місяця влада не "дасть добро", то, сказав Маск, старт відкладуть більш ніж на пів року.

[ + – ] Анімація польоту Starship Марс

За словами Маска, його корабель-гігант може стартувати не лише зі стаціонарних космодромів, а й із океанських платформ у будь-якій точці світу.

Він припускає, що незабаром Starship будуть запускати по три рази на день.

Для польотів на Марс планують заправляти ракету на спеціальних станціях у космосі. За словами глави SpaceX, перше випробування космічних АЗС може відбутися до кінця 2022 року.

[ + – ] Презентація ракети. Фото: Everyday Astronaut

За оцінками Маска, запуск Starship може коштувати менш ніж 10 мільйонів доларів, а можливо, навіть лише кілька мільйонів доларів за збереження високої швидкості польоту.

"За два-три роки, дуже ймовірно, що весь політ коштуватиме менше 10 мільйонів доларів, і це для 100 тонн вантажів на корисну орбіту, на низьку орбіту вага становитиме 150 тонн", — сказав Маск.

Мільярдер назвав такі ціни "шалено низькими" і "сміхотворно хорошими".

[ + – ] Ілон Маск на презентації. Фото: Miguel Roberts/The Brownsville Herald via AP

Starship, каже Маск, уже має один приватний замовник: японський підприємець, який купив туристичний політ навколо Місяця для себе і 12 художників.

Як раніше писав Фокус, геомагнітна буря вивела з ладу майже 40 інтернет-супутників Starlink компанії SpaceX. Сума збитків — приблизно $12 млн. Незважаючи на зусилля інженерів, супутники увійшли в атмосферу Землі та повністю в ній згоріли.

Масовий запуск на навколоземну орбіту безлічі дрібних супутників, подібних до Starlink турбує NASA. В агентстві вважають, що десятки тисяч таких об'єктів можуть заполонити простір навколо Землі, що завадить польотам ракет і виконанню наукових місій зі спостереження за космосом.

Нагадаємо, рівно 4 роки тому Ілон Маск запустив у космос свою спортивну машину Tesla Roadster із манекеном у салоні. За останніми даними NASA, зараз автомобіль знаходиться на відстані приблизно 376 млн км від Землі і 482 млн км від Марса.