NASA проти SpaceX: супутники Маска можуть завадити запуску космічних ракет

У NASA побоюються, що план із запуску 30 тисяч супутників Starlink на орбіту Землі може поставити під загрозу виконання поточних місій агентства.

Американське космічне агентство стурбоване планами не лише SpaceX, а й інших компаній заполонити навколоземний простір десятками тисяч супутників зв'язку. Це може стати на заваді польотам ракет і виконання наукових місій зі спостереження за космосом, повідомляє The Guardian.

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Компанія Ілона Маска SpaceX уже отримала дозвіл на запуск 12 тисяч супутників, які забезпечать доступ до інтернету жителям Землі, які живуть у сільській місцевості або важкодоступних регіонах, де немає можливості поставити вежі зв'язку. Тепер SpaceX запросила дозволи на запуск 30 тисяч супутників другого покоління на орбіту Землі.

У заяві Федеральної комісії зі зв'язку США йдеться, що в NASA побоюються можливого впливу цих супутників на наукові та пілотовані космічні місії.

Зараз на орбіті Землі перебувають 25 тисяч об'єктів, із них приблизно 6100 розташовані нижче за позначку 600 км. Якщо SapceX збільшить кількість своїх супутників, то об'єктів, що спостерігаються нижче висоти в 600 км, стане в 5 разів більше, кажуть у NASA.

"Учені стурбовані великою кількістю супутників зв'язку, які заважають астрономічним спостереженням. Потрібно спочатку пристосуватися до кількох тисяч супутників перед тим, як там з'являться десятки тисяч", — говорить Джонатан Макдавелл із Гарвард-Смітсонівського центру астрофізики, який вивчає вплив супутників на астрономію.

Про вплив супутників Маска на астрономічні спостереження Фокус писав.

[ + – ] Смуга від супутника Starlink на фотографії космосу, отриманої астрономами Фото: New Atlas

Зараз на орбіті Землі вже понад 2 тисячі супутників Starlink компанії Ілона Маска. У той же час компанія Amazon Джеффа Безоса збирається витратити приблизно 10 млрд доларів на створення та запуск понад 3 тисячі своїх супутників зв'язку в межах програми Project Kuiper.

В Amazon також висловили занепокоєння, що їхні супутники та супутники Starlink можуть працювати на одній і тій самій висоті. Це підвищує ризик виходу з ладу супутників, тому в Amazon попросили Федеральну комісію зі зв'язку США створити нормальні умови для роботи всіх супутників.

Незважаючи на те, що запуск і утримання інтернет-супутників – це дуже дороге задоволення, ця витівка має свої плюси, кажуть експерти. По-перше, доступ до інтернету з'явиться в більшої кількості людей, а по-друге, такі супутники можуть надати зв'язок, коли він зникає під час стихійних лих, таких як урагани.

Нагадуємо, що космічний шторм знищив десятки супутників Starlink Ілона Маска.